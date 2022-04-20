Bakan Karaismailoğlu'ndan Ankara-Sivas YHT paylaşımı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından Ankara-Sivas YHT projesine ilişkin bir video paylaştı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Nisan 2022 10:09
Bakan Karaismailoğlu sosyal medya paylaşımında: Sivas ile Ankara Yüksek Hızlı Tren konforuyla birbirine bağlanıyor! Çalışmalar son sürat devam ediyor... İfadelerini kullandı.
Ankara-Sivas YHT hattının bu yılın sonunda hizmete açılması bekleniyor...
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Sivas ile AnkaraAdil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 20, 2022
Yüksek Hızlı Tren konforuyla birbirine bağlanıyor!🚄
Çalışmalar son sürat devam ediyor. pic.twitter.com/2g6bKBIyMF