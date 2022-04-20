İnfaz ve koruma memurlarını taşıyan servisin patlama anı görüntüsü

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı