Davulculara kızan muhtar mahalleliyi sahura kendi yöntemiyle kaldırıyor

Karaman'da ramazan davulcularının fazla bahşiş istediği şikayetleri üzerine harekete geçen bir mahalle muhtarı, aracına kurduğu ses sisteminden açtığı davul sesiyle sokak sokak dolaşarak mahalleliyi sahura uyandırmaya başladı.

Beş dönemdir Valide Sultan Mahallesi Muhtarlığını yürüten 67 yaşındaki Ali Rıza Özkan, ramazan davulcularının fazla bahşiş istediği şikayetleri üzerine mahalleliyi sahura kendisi kaldırmaya karar verdi.

Aracına ses sistemi kuran Özkan, sokak sokak gezerek otomobilinden yükselen davul sesiyle mahalleliyi sahura uyandırıyor.

- "Bir gelenek devam etsin diye bu hizmeti yapıyorum"

Muhtar Özkan, AA muhabirine, her yıl ramazan aylarında vatandaşı sahura kaldırmak için davulcu tuttuklarını söyledi.

Davulcuları görevlendirirken belli şartlar koştuklarını anlatan Özkan, "Birinci şart kesinlikle vatandaş rahatsız edilmeyecek. Para pazarlığı yapılmayacak. Para için ısrar edilmeyecek gibi şartlar koştuk. Görevli arkadaşlar işi alırken bunları kabul ediyor ancak sonradan bu kurallara uymuyorlar. Mahalleli de bu durumu sürekli şikayet etmeye başladı." dedi.

Özkan, bu işin gönüllülüğe dayalı olduğunu, herkes ne kadar para verirse onu alınması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Pazarlık yapıyorlar. '20 liradan aşağı olmaz' diye direniyorlar. Bazısı 100 lira veriyor. Sanki onun parasının üstünü veriyorlar. Günlerce gelip, gidiyorlar. Böyle bir sürü şikayet. Şikayetler artınca bu yıl bu görevi mahalle muhtarı olarak üslendim. Ses sistemi kurduğum otomobilimin üzerine hoparlörü bağlıyorum. Davul sesi yüklü CD'yi çalarak sahur vakti sokak, sokak gezerek mahalle halkını uyandırıyorum. Her sokaktan birkaç kez geçiyorum. Bir saatimi alıyor. Mahalle halkından bana 'Muhtar, bu yıl bayram sabahı davul parasını sen mi toplayacaksın?' diye soranlar var. Kesinlikle para toplama gibi bir niyetimiz yok. Bir gelenek devam etsin diye bu hizmeti yapıyorum."

- "Eline davul alan kapıya geliyor, tatsızlık çıkıyordu"

Mahalle sakinlerinden Orhan Beyaz da her yıl davulculardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Özellikle davulcuların para pazarlığının kendilerini çok yorduğunu anlatan Beyaz, "Yanımızda bozuk para olmuyor. Verdiğin paranın üzerini vermek istemiyor. 10 lira veriyorsun beğenmiyor. Sen işteysen eşini para için rahatsız ediyorlar. Bu yıl bu sıkıntıları çekmiyoruz. Muhtarımız bizi sahurda hiçbir beklenti içinde olmadan kendi kaldırıyor. Mecbur değil ama sokağa çıkıp benzin yakarak otomobilinden çaldığı davul sesiyle geziyor. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mahalleliden Kadir Onat ise para için kapıya çok sayıda davulcu geldiğini belirterek, "Davulcu gece çaldığı için biz onu tanımıyoruz. Eline davul alan kapıya geliyor, tatsızlık çıkıyordu. Muhtarımız sayesinde bu sene bu sorun olmayacağı için memnunuz. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.