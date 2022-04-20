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'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'

Erdoğan: Vatandaşlarımız 6'lı masanın her gün bir yenisi patlayan entrikalarını bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor. Sürekli kavga eden, sürekli kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Nisan 2022 12:33
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

(Bursa'da cezaevi servisine saldırı) Şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet diliyorum.

İftar ve esnaf buluşmalarıyla, toplumumuzun tüm kesimleriyle gönül bağlarımızı kuvvetlendiriyoruz.

Hiçbir karşılık beklemeden ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bizim ilham, güç kaynağımız ve tek muhatabımız millettir. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Suriye'den Ukrayna'ya kadar dört bir yanımızda yaşanan olaylar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir.

6'lı muhalefetin tek yaptığı sosyal medyadan birbirine ayar vermektir. Milletimiz bu masayı kimin kurduğunu hangi kirli pazarlıkların yapıldığını biliyor.

Tüm vatandaşlara özellikle gençlerimize sesleniyorum, gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim.

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılarla yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den görüştüğümüz her yetkiliye Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetimizi söyledik, sürdürüyoruz.

MUHALEFET BEŞ YILDIZLI OTELLERİN KRAL DAİRELERİNDE HALKÇILIK OYNARKEN BİZ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Parti teşkilatlarımız ana kademesi ile gençlik kolları ile hamdolsun bereketli bir Ramazan ayı geçiriyor. Muhalefetin Ramazan'ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen bu mübarek günleri en güzel şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. Muhalefet beş yıldızlı otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz vatandaşlarımızın yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın mücadelesini veriyoruz.

KARDEŞLİK VE KUCAKLAŞMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ

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Bizde her hal ve şart altında dik duracağız. Bizim ilham ve güç kaynağımız da tek muhatabımız da milletimizdir. Muhalefetin fitne ve gerilim siyasetini aklıselimle savuşturacağız. AK Parti teşkilatları olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. Bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun ayrım yapmadan 85 milyonun her bir ferdine ulaşmayı hedefliyoruz. Bilhassa bir dönem partimiz içinde yer almış, sonra farklı sebeplerle teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem ve öncelik veriyoruz.

6 ARTI 1'Lİ MASANIN TEK DERDİ BİRBİRLERİNE GOL ATMAK

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Suriye'den Ukrayna'ya kadar dört bir yanımzıda yaşanan hadiseler Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir. Bu süreç, muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Coğrafyamız kan ağlarken, tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomi krizi ile uğraşırken 6 artı 1'li masanın tek derdi birbirlerine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. Milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masada hangi krili pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Vatandaşlarımız 6'lı masanın her gün bir yenisi patlayan entrikalarını bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor. Sürekli kavga eden, sürekli kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Türk milletinin demokratik kazanımlarına el koymak isteyenler yine kaybedeceklerdir. Bize düşen sadece daha çok çalışmak, daha fazla sahada olmaktır. Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Türkiye için hayal kuran tüm insanlarımıza AK Parti çatısı altında yer vardır. Biz 11.5 milyona ulaşan üye sayısı ile biz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Gelin; büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım. Gelin ahdimizi yenileyelim.

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MESCİD-İ AKSA'NIN MAHREMİYETİNE YÖNELİK YENİ SALDIRILAR SEBEBİYLE YÜREKLERİMİZ BİR KEZ DAHA DAĞLANDI

Son yıllarda Ramazan aylarını ya salgın, ya savaş ya da Müslümanlara yönelik saldırıların altında yaşıyoruz. Bu Ramazan'ı da kuzeyimizdeki kanlı savaşın trajik görüntüleri eşliğinde karşıladık. Son günlerde de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den görüştüğümüz her lidere Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik, söylüyoruz. Uluslararası toplumu Filistinlilere yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Bu sorunun maiyeti ve yol açabileceği felaketler bilindiği halde kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman işin içinde başka hesaplar var demektir. İsrail ile siyasi - ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır. Tüm dünya sussa bile biz Kudüs davamızı en yüksek sesle sürdüreceğiz. Filsitin Devlet Başkanı, BM Genel Sekreteri, Ürdün Kralı ile İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığım telefon görüşmelerinde bu konudaki tavrımızı kendilerine ifade ettik. Temennimiz şu mübarek günlerde Kudüs'te yaşanan zulmün son bulmasıdır.

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PENÇE KİLİT OPERASYONU

Ayın 17'sinden itibaren süreç devam ediyor. Terör örgütünün ülkemize karşı saldırıları için üslenme bölgelerine yönelik kara ve hava unsurları vasıtasıyla kapsamlı operasyon başlatıldı. Şehit olan 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekatla amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de sınır güvenliğimizi garanti altına almaktır. Türkiye'nin tek amacının sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz içerde ne yaparsak yapalım ülkemize sızdırılan teröristlerin kökünü tam manasıyla kazıyamadık. Döktükleri kan sürekli arttı. Bir süre önce terörle mücadele konseptimizi değiştirdik. Terör örgütleriyle mücadelemizi doğrudan kaynaklarına, inlerine doğru genişlettik. Bu stratejinin etkilerini de kısa sürede gördük. Sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Irak'ta terörle mücadelemize destek veren merkezi hükümet ve bölgesel yönetime teşekkür ediyoruz.

YAKINDA KANDİL DİYE BİR YER KALMAYINCA BU PARTİ GÖRÜNÜMLÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PAYANDASININ DA VARLIK SEBEBİ ORTADAN KALKACAKTIR

Suriye'nin bir kısmında palazlanmaya hazırlanan terör örgütünün başını da er geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığımız operasyonlardan terör örgütü ve yandaşları dışında rahatsız olan kimse yoktur. HDP, terör örgütünün payandalığı dışında hükmi şahsiyeti olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır.

SAVAŞAN TARAFLARIN BİLE GÜVENİNİ KAZANAN BİR ÜLKEYİZ

Bizde riyakarlık yok, ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Böyle olunca savaşan tarafların bile itimatını, güvenini kazanan bir ülkeyiz.

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SIKINTILARIMIZIN FARKINDAYIZ, ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız var. Hepsinin farkındayız, takip ediyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Bunları da inşallah çözüme kavuşturacağız. Güney komşumuz Irak can imtihanını 2 milyonla, Suriye bir milyonla verdi. Şimdi Ukrayna aynı imtihanla yüzleşiyor. Terörle mücadelede imtihanımızı 40 bin canımızı toprağa vererek geride bıraktık. Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, manevi isyana sürüklerse asıl felaketimiz işte o zaman başlar. Her karışında can ve mal güvenliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin yarınını kurtaracak adımları atıyoruz. Hükümete geldiğimizden günden beri hep insanlarımızın gelirlerini arttırmanın peşinde olduk. Ne zaman bir sıkıntı ortaya çıksa ülkenin tüm imkanlarını insanlarımızın lehine seferber ettik. Salgın sürecinde yaptıklarımız ortadadır. Karadeniz'deki savaş ise küresel ekonomide yaşanmakta olan sarsıntıyı daha da derinleştirdi. Bize düşen önce birliğimize, beraberliğimize, 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz. İnşası süren eserleri tamamlayıp hizmete açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün o muhteşem manzarası hala aklımızdadır. Müjdelerimizi birer birer milletimizle paylaşıyoruz.

YENİ BİR UYGULAMANIN HABERİNİ DUYURMAK İSTİYORUM

Bugün de yutdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili yeni uygulamanın haberini kamuoyuna duyurmak istiyorum. Yuvam adı verilen tasarruf hesapları finansal araçtır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin yararlanacağı Yuvam hesabı döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor. TL için açılacak hesaplar için de oldukça yüksek gelir vaat eden hesaplar vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarını canlı tutmalarını sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de yeni haberleri milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.

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