Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok'u partisine katıldığını beyan etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Nisan 2022 12:55
AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok'u partisine katıldığını beyan etti.,
BAĞIMSIZ VEKİL OK, AK PARTİ'YE KATILDI
Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz.
İsmail Ok, "Azerbaycan'ın toprakları bağımsızlığına kavuştu. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden hainlere karşı devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedi" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız