Meclis bahçesi, çocuk bahçesine dönüştü

TBMM, kuruluşunun 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kurulan bilim stantları ve oyun parkurlarıyla çocuk bahçesine dönüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM ön bahçesindeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerden birinin de "Meclis bahçesi, çocuk bahçesi" etkinliği olduğunu söyledi.

Dünyada çocuklar için bayram olan tek günün 23 Nisan olduğuna işaret eden Şentop, Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla bu yılki bayram etkinliklerini doyasıya gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

"Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce kutlanamayan bayramların acısını bu yıl çıkarmak istiyoruz." diyen Şentop, "Çocuklara armağan edilmiş bir bayramı Meclis bahçesi içerisinde yaşamak arzumuz vardı. Çocuklar içinde önemli olan bir noktadan bunu gerçekleştirdik. Bu organizasyonu bilim şenliğine dönüştürdük. TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara Üniversitesinin emeğine ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

- "Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam etti"

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında yaşanan patlamayı da değerlendiren TBMM Başkanı Şentop, hain ve kalleş saldırı karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'nin terörle mücadelesi bugüne kadar kararlılıkla devam etti, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek. Terörün kökünü kazıyana kadar tüm kurumlarımız, güvenlik güçlerimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdürecektir." diye konuştu.

Şentop, daha sonra çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan bilim stantları ile oyun parkurlarının açılışını gerçekleştirdi.

- "Siyasette numara, hile gibi şeyler bana çok uzaktır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün akşam sosyal medya üzerinden kendisine yönelik atılan bir tweete ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Küçük yaşlardan itibaren siyasetin içinden geldiğini dile getiren Şentop, siyaseti, dünya görüşüne ilişkin çalışmaların bir devamı mahiyetinde gördüğünü anlattı. Şentop, bu bakımdan siyasetin, birtakım ilkeler, prensipler ve ahlak çerçevesinde yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Şentop, başından beri siyasetin doğallığı içerisinde enstrümanların, araçların da o siyasi anlayışa ve ahlaka uygun şekilde kullanılması yönünde hassasiyet gösterdiklerini, herkesten de bu hassasiyeti beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun zamandan beridir de kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Siyasetin içinde olmayıp, dışarıdan siyasete yön vermeye çalışan, ahkam kesmeye çalışanları gördük ve bunu doğru bulmuyoruz. Bununla bugüne kadar mücadele ettik. Hem ben hem içinden geldiğim siyasi gelenek, siyasi partimiz bununla mücadele etti. Bu bakımdan Ankara küçük yer ve kimin kiminle olduğunu, kimin kimin adamı olduğunu, kimin kimin sahibi olduğunu herkes biliyor. Akşam bu tür bir sosyal medya saldırısıyla karşılaşınca milletvekili arkadaşlarımdan arayanlar oldu ve 'Cevap verme, sahibiyle görüş' dediler. Ben onu uygun bulmam. Hz. Ali radıyallahu anh'ın düstur kabul ettiğim 'En büyük hile hilesizliktir' sözü vardır. Dolayısıyla siyasette numara, hile gibi şeyler bana çok uzaktır. Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım ama bu konuyu kapatmam. Herkes siyaset yapacak olursa usulüyle, bizim siyasi geleneğimizin ahlakına uygun yapmalı. Burada aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerince bir güç elde ettiğini düşünenler daha sonra bunu şahsi çıkarları için kullanmaya yöneliyorlar. Kimsenin buna müsaade etmemesi lazım."