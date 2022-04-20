Meclis bahçesi, çocuk bahçesine dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sponsorlu İçerik
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
MEB yeni dönemde 3 noktaya odaklanacak
MEB yeni dönemde 3 noktaya odaklanacak
İçişleri Bakanlığı: 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı: 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Bozdağ: Test sonucum negatife döndü
Bakan Bozdağ: Test sonucum negatife döndü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meclis bahçesi, çocuk bahçesine dönüştü

Meclisin kuruluşunun 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM bahçesine bilim stantları ve oyun parkurları kuruldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 13:58
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TBMM, kuruluşunun 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kurulan bilim stantları ve oyun parkurlarıyla çocuk bahçesine dönüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM ön bahçesindeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerden birinin de "Meclis bahçesi, çocuk bahçesi" etkinliği olduğunu söyledi.

Dünyada çocuklar için bayram olan tek günün 23 Nisan olduğuna işaret eden Şentop, Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla bu yılki bayram etkinliklerini doyasıya gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

"Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce kutlanamayan bayramların acısını bu yıl çıkarmak istiyoruz." diyen Şentop, "Çocuklara armağan edilmiş bir bayramı Meclis bahçesi içerisinde yaşamak arzumuz vardı. Çocuklar içinde önemli olan bir noktadan bunu gerçekleştirdik. Bu organizasyonu bilim şenliğine dönüştürdük. TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara Üniversitesinin emeğine ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

- "Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam etti"

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında yaşanan patlamayı da değerlendiren TBMM Başkanı Şentop, hain ve kalleş saldırı karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'nin terörle mücadelesi bugüne kadar kararlılıkla devam etti, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek. Terörün kökünü kazıyana kadar tüm kurumlarımız, güvenlik güçlerimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdürecektir." diye konuştu.

Şentop, daha sonra çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan bilim stantları ile oyun parkurlarının açılışını gerçekleştirdi.

- "Siyasette numara, hile gibi şeyler bana çok uzaktır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün akşam sosyal medya üzerinden kendisine yönelik atılan bir tweete ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Küçük yaşlardan itibaren siyasetin içinden geldiğini dile getiren Şentop, siyaseti, dünya görüşüne ilişkin çalışmaların bir devamı mahiyetinde gördüğünü anlattı. Şentop, bu bakımdan siyasetin, birtakım ilkeler, prensipler ve ahlak çerçevesinde yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Şentop, başından beri siyasetin doğallığı içerisinde enstrümanların, araçların da o siyasi anlayışa ve ahlaka uygun şekilde kullanılması yönünde hassasiyet gösterdiklerini, herkesten de bu hassasiyeti beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun zamandan beridir de kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Siyasetin içinde olmayıp, dışarıdan siyasete yön vermeye çalışan, ahkam kesmeye çalışanları gördük ve bunu doğru bulmuyoruz. Bununla bugüne kadar mücadele ettik. Hem ben hem içinden geldiğim siyasi gelenek, siyasi partimiz bununla mücadele etti. Bu bakımdan Ankara küçük yer ve kimin kiminle olduğunu, kimin kimin adamı olduğunu, kimin kimin sahibi olduğunu herkes biliyor. Akşam bu tür bir sosyal medya saldırısıyla karşılaşınca milletvekili arkadaşlarımdan arayanlar oldu ve 'Cevap verme, sahibiyle görüş' dediler. Ben onu uygun bulmam. Hz. Ali radıyallahu anh'ın düstur kabul ettiğim 'En büyük hile hilesizliktir' sözü vardır. Dolayısıyla siyasette numara, hile gibi şeyler bana çok uzaktır. Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım ama bu konuyu kapatmam. Herkes siyaset yapacak olursa usulüyle, bizim siyasi geleneğimizin ahlakına uygun yapmalı. Burada aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerince bir güç elde ettiğini düşünenler daha sonra bunu şahsi çıkarları için kullanmaya yöneliyorlar. Kimsenin buna müsaade etmemesi lazım."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
Araştırmaya göre toplumun yüzde 82'si kadının çalışma hayatına katkı sağlamasını değerli buluyor
Araştırmaya göre toplumun yüzde 82'si kadının çalışma hayatına katkı sağlamasını değerli buluyor
Davulculara kızan muhtar mahalleliyi sahura kendi yöntemiyle kaldırıyor
Davulculara kızan muhtar mahalleliyi sahura kendi yöntemiyle kaldırıyor
Bahçelievler'de TYT deneme sınavı heyecanı
Bahçelievler'de TYT deneme sınavı heyecanı
Bayram tatili kaç gün olacak?
Bayram tatili kaç gün olacak?
İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor
İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor

Bu Habere Tepkiniz

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.
Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımlarındaki sertifika şartları yine dikkat çekiyor!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!

BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_nisan
Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 7394 sayılı Kanunla birlikte üniversitelere farklı unvanlarda 3 bin 740 öğretim elemanı kadrosu ihdası yapıldı!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre "hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar" yüksek lisans derecesine sahip sayılmaktadır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

Bakan Bilgin; 'Temmuz'da enflasyon artışının yanı sırı sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyal refah ve denge payının Temmuz ayında yine verilmesi düşünülmektedir.' dedi.
Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

KHK ile ihraç olduktan sonra görevlerine dönenler, maaşlarının yanı sıra yasal faizlerini almaya başladı.
AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

Anayasa Mahkemesi, kişinin rızası olmadığı veya açık bir kanuni düzenleme bulunmadığı sürece memurların mesai takiplerinin parmak izi kontrolü yoluyla yapılamayacağına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 21 Nisan 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Hayli yoğun olan gündemde 10 dosya esastan 19 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Baba 11.Bölüm Önizleme

Baba 11.Bölüm Önizleme

Baba 11.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Yeşile dönen yumurta sarısına dikkat!

Yeşile dönen yumurta sarısına dikkat!

Yumurta kahvaltı öğünlerinin vazgeçilmez yiyeceği ve proteinli gıdasıdır. Uzmanlara göre fazla haşlanan yumurtaların sağlık açısından riskli olduğunu belirtilmektedir. Peki yeşile dönen yumurta yenir mi, Yumurta sarısı neden grileşir? İşte yeşile dönen yumurta sarısı ile ilgili tüm merak edilenler...