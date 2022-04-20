Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Grup Toplantısı çıkışında milyonlarca emeklinin merakla cevabını beklediği soru soruldu. Erdoğan'dan emeklileri üzecek açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatılıp, bir artış olup olmayacağı sorulan Erdoğan, ''Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur. Bayram ikramiyesi 1.100 TL olacak" dedi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ne demişti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

-Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak.

İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

-Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok.

- Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.