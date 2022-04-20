'Ece'yi restoran yemeği öldürdü' iddiasına suç duyurusu

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece Mercankaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Küçük kızın cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ece hayatını kaybetti, Ege'nin tedavisi sürüyor

Öte yandan ailenin diğer çocuğu Ege Mercankaya'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan ve kızının tabutuna sarılan anne Hasret Mercankaya'nın yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği gözlendi.

Aile sorumluların belirlenmesini istiyor

Baba Cihan Mercankaya, ailesiyle İzmir'den Didim'e giderken Gaziemir'deki bir restoranda, çocuklarının karnıyarık kendisinin köfte yediğini söyledi.

Çocukları ve eşinin Söke'ye yaklaşırken hastalanmaya başladığını aktaran Mercankaya, şöyle dedi:

"Sonra kustular. Gece acile götürdüm. Serum takılınca biraz rahatladılar. Ertesi gün yine hastaneye götürdüm, bakıldı, kan alındı eve gönderildi. Sonra çocuklar yine kötü oldu. Bembeyaz, nefes alamıyorlardı. Baktılar, yine eve gönderdiler. Pazar gecesi ise çocuk çok kötü oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Yoğun bakıma alındı, yavrum 12 saat dayanabildi ve kalbi durdu."

Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu

Torununun ölümünde ihmal olduğunu düşündüklerini belirten dede Davut Ülgen, "Bu nedenle Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile restoran hakkında suç duyurusunda bulunduk. Otopsi sonucuna göre hareket edeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Cihan Mercankaya, 13 Nisan'da, yedikleri yemekten zehirlendiğini belirttiği eşi Hasret Mercankaya ile 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu hastaneye götürmüştü. Çocuklardan 6 yaşındaki Ece Mercankaya, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.