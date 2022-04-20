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23 yaşındaki genç 171 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti

Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 171 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 18:03
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23 yaşındaki genç 171 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti

Kaza, 31 Ekim 2021 tarihinde saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak (23), sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi.

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