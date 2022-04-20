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Yeni spor yasası teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, spor yasası teklifinin yasalaşması halinde kimsenin kulüp yöneticiliği yapmayacağı eleştirisine ilişkin, "Ne mevcut yöneticilerimiz kulüplerine hizmet etmekten vazgeçer ne de bu ülkenin evlatları taraftarı oldukları kulüpleri sahipsiz bırakır." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 18:47
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Yeni spor yasası teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kanun teklifi metninde taleplerinin dikkate alınmasından mutlu olduklarını dile getirerek, bu konuda iş birliği için bütün parti gruplarına teşekkür etti.

Teklifin bu haliyle spora kamu otoritesi getiren bir yapısı olduğunu söyleyen Adıgüzel, bunun, "kazanımların geriye dönmesi" ve "Türk sporuna bakanlık vesayeti" anlamına geleceğini öne sürdü.

Adıgüzel, kulüplerin mali denetime ihtiyacı olduğunu ancak yapılan düzenlemelerin amacını aştığını savunarak, "Anadolu'da bu cezai durumlarla, bu mali disiplinle hiç kimse bir spor kulübüne yöneticilik yapamaz. Oradaki mali yükümlülüğüyle belki de bütün 7 ceddinin mal varlığına el koyacak durumlar var. Yani spor kulüplerine bu şartlar altında yönetici bulamayabilirsiniz." diye konuştu.

Hem Spor Tahkim Kurulu hem de Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun yapısıyla ilgili rezerv koyduklarını dile getiren Adıgüzel, "Çünkü Spor Tahkim Kurulunu Spor Bakanı tek başına atıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunu da Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu atıyor. Yani atadığınız bir yargı makamı sizi yargılayacak. Böyle bir şey olamaz. Bu, adaletin ruhuna da aykırıdır, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve diğer uluslararası spor kuruluşlarının da bu konudaki önermelerine aykırıdır. Bu konuyla ilgili de hala düzenleme yapma şansımız var. Bu konudaki rezervimizi koyuyorum." dedi.

- "Sporcularımız kulüp yönetimlerinde daha fazla söz sahibi olacak"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, teklifle spor kulüplerini, spor anonim şirketlerini ve spor federasyonlarını düzenleyerek hesap verilebilir, denetlenebilir, şeffaf bir yapı oluşturmak istediklerini belirtti.

Sporun, özellikle de futbolun endüstrileşmesinin söz konusu olduğunu ifade eden Özalan, "Bu alanın da ülkemize gelir getirmesini amaçlamaktayız. Başarılı sporcularımızın yetişmesini ve ülkemizi uluslararası arenada temsil etmesini hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Teklifin yasalaşmasıyla kulüplere başkan ve yönetici bulunması noktasında sıkıntı yaşanacağına yönelik iddialara cevap veren Özalan, "Ne mevcut yöneticilerimiz kulüplerine hizmet etmekten vazgeçer ne de bu ülkenin evlatları taraftarı oldukları kulüpleri sahipsiz bırakır. Bilgi ve birikimleriyle, tecrübeleriyle, dünyayı yakından takip etmeleriyle, dünyanın başat kulüplerinden daha öncü fikirlere sahip gençlerimizin ve sporcularımızın bundan sonra kulüp yönetimlerinde daha fazla söz hakkı sahibi olacaklarını düşünmekteyim." değerlendirmesini yaptı.

Özalan, kulüplerin ilk etapta mali anlamda biraz küçülmek zorunda kalacağını, mali yapı düzelinceye kadar yıldız transferlerden daha çok altyapıya, gelişim gösterecek yerli ve yabancı futbolculara yönelme durumunda olacaklarını söyledi.

Spor kulüplerinin şirketleşmesi ile ilgili konuda bir bilgi kirliliği olduğunu belirten Özalan, "Biz maddede şirketleşmenin hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Yani isterlerse spor kulüpleri, spor kulübü olarak devam edebilir. İsterlerse spor kulübüne bağlı bir spor anonim şirket de kurabilirler. Şirketleşmesi için bir spor kulübünün genel kurulunun nitelikli çoğunlukla karar alması lazım. Satılması konusunda da yine nitelikli çoğunlukla genel kurul kararı gerekmektedir." dedi.

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