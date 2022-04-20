Simide son 2 yılda 7'nci zam

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 7'den 70'e her ürüne zam gelmeye devam ediyor. Hemen her gün gelen fahiş zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken, tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da ucuzluğu nedeniyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi simide de zam geldi. Zamla birlikte kentte 3 TL olan simit fiyatı 4 TL'ye yükseldi. Fiyat artışına ise maliyetlerdeki yükselişler gösterildi.

SON 2 YIL İÇİNDE 7 DEFA ZAM YAPILDI

Konya'da simit, 2018 yılının başında 1 liradan satışa sunuluyordu. 2018 yılının Mart ayında simide zam yapılma kararı alındı ve simidin fiyatı 1 liradan, 1 lira 25 kuruşa yükseltildi. 2018 yılının Eylül ayında ise 1 lira 25 kuruştan satılan simit 1 lira 50 kuruşa yükseldi. 2020 yılının Ekim ayında simit fiyatı 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa çıkarılmıştı. Daha sonra simit fiyatları sırasıyla 2 lira, 2 buçuk lira ve son olarak da Aralık ayında gelen zamla 3 lira olmuştu.

EKMEĞİN FİYATINI SOLLADI

Konya'da 2021 yılında 1,40 TL'ye satılan 200 gram ekmek ekim ayında 1,75 TL'ye, aralık ayında alınan kararla ise 2 TL'ye yükseltilmişti. Ekmek fiyatı son olarak geçtiğimiz şubat ayında ise 2,50 TL'ye yükletilmişti. Böylelikle son zamlarla birlikte fiyatı 4 liraya yükselen simit, ekmeği solladı.

Sözcü Gazetesi-Müslüm Evci