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Bakan Kurum: İzmir'de 9 milyar liralık yatırımı vatandaşlarımıza teslim ettik

İzmir'de sosyal konut proje alanını inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte şu ana kadar 13 bin 500 konutun tamamlandığını ifade ederek, "Maddi değeri yaklaşık 9 milyar liralık yatırımı İzmir'imize yaptık ve vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 20:02
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Bakan Kurum: İzmir'de 9 milyar liralık yatırımı vatandaşlarımıza teslim ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Seferihisar'da yapımı devam eden TOKİ sosyal konut projesini inceledi. Seferihisar'ın Camikebir Mahallesi'nde yapımı devam eden proje hakkında bilgi alan bakanlar daha sonra hazırlanan örnek daireyi gezdi.

Bakan Soylu ile birlikte proje alanını da inceleyen Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, İzmir'in deprem riskini bertaraf etmek için şehir merkezinde İzmir tarihinin en büyük dönüşüm projesini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İzmir şehir merkezinde 5 bin 400 konutun yılsonuna kadar teslimleri yapılacak. Bunun dışında ilçelerimizde de deprem dönüşümüne ilişkin konutlarımızı yapıyoruz. Bu çerçevede Seferihisar'da bulunduğumuz alanda yaklaşık bin 50 bağımsız bölümden oluşan, yerel mimariye uygun, kayrak taşlarıyla kaplanmış, bölgenin renkleri ile dokusunu yansıtan projemize ilişkin 22 bin başvuru aldık. Çekilen kuraların ardından kısa zamanda vatandaşlarımızla sözleşmelerimizi imzalayacağız. Bu yılsonunda buradaki konutlarımızı teslim edeceğiz" dedi.

Bugüne kadar TOKİ eliyle İzmir'de tamamlanan konut sayısının 13 bin 500 olduğunu açıklayan Kurum, "Maddi değeri yaklaşık 9 milyar liralık yatırımı İzmir'imize yaptık ve bu noktada vatandaşlarımıza teslim ettik. Hastanelerimiz, stadyumlarımız, okullarımız, camilerimiz gibi İzmirlerimizin ihtiyaç duyduğu projeleri le bir bir gerçekleştiriyoruz. Şu an 10 bin 200 bağımsız bölümden oluşan konut inşaatlarımız devam ediyor. Biz İzmir'imize şu sözü verdik. Deprem riskini bertaraf etmek amacıyla İzmir'in her yerinde dönüşüm anlayışıyla projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu sayede inşallah deprem riskini bertaraf edecek adımları atacağız. Milletimizin ve belediyelerimizin de elini taşın altına koyacak süreci hep birlikte yönetmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Belediyelere de çağrı yapan Bakan Kurum, "Biz de bakanlık olarak her türlü desteği verdiğimizi, vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Bunun dışında Seferihisar'da vatandaşlarımızın teşkilatımıza ilettiği talepler var. Yeni sosyal konut talepleri var. 2022 yılı içerisinde öncelikle Seferihisar'da oturan kardeşlerimize verilmek üzere sosyal konut projesini TOKİ eliyle yapacağız. Yine burada esnafımızın sanayi sitesi yapılmasına ilişkin talepleri var. İnşallah mutabakata vardığımızda ya TOKİ ya da Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ile birlikte yapım sürecini gerçekleştirip sanayi sitesinde de esnafımızın huzurlu olacağı bir alanı kazandırmış olacağız. Sığacık'da 65 bin 000 metrekarelik alanda kaymakamlığımıza birlikte millet bahçesi projelendirdik" dedi.

Seferihisar'daki TOKİ alanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir milletvekilleri ve AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da bakanların yanında yer aldı.

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