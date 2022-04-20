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'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Özer, "7 bin 354 sayılı" Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. Cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 22:59
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'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Sabancı Öğretmenevi'nde yapılan iftar programına Bakan Özer'in yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Mahmut Özer, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerin ramazan ayını kutlayarak konuşmasına başlayan Özer, "Yaklaşık 8 ay önce göreve başladığımız zaman 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına bir aydan az kısa süre kalmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl Kovid-19 salgınından dolayı ara verilen yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde 6 Eylül 2021'den itibaren başladık. Devir teslim töreninde özellikle okulların yüz yüze açılması için vakaların sıfırlanmasını beklemeyeceğimizi özellikle vurguladım. Daha sonra okulların ilk açılacak ve son kapatılacak mekanlar olduğunu vurguladıktan sonra son nokta olarak da Türkiye'de okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü vurguladım. Siz değerli arkadaşlarımızla birlikte kararlı bir şekilde çıkmış olduğumuz yolda bu noktalara gelebildik" diye konuştu.

"Okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 90'a ulaştı"

18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu, 151 ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip eğitim sistemine sahip olduklarını söyleyen Bakan Özer, eğitimde çoğu ülkenin 40-50 yılda gerçekleştireceği büyümeyi 19 yılda gerçekleştirdiklerini belirtti. Okullaşma oranının da 19 yılda arttığını belirten Özer, "2000'li yıllarda yüz öğrencimizden sadece 44 öğrencimiz liseye erişebilirken bugün 90'a çıktı bu oran. Beş yaşındaki okul öncesindeki okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 90'a ulaştı. İlkokulda zaten cumhuriyetin kuruluşundan itibaren eğitimde, okullaşma oranlarıyla ilgili çok büyük problemleri yoktu" ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarının da hemen hemen erkek çocuklarıyla aynı oranda okullaşma oranına sahip olduğunu anlatan Bakan Özer, her yıl eğitime en büyük bütçeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi"

Bir eğitim sisteminin öğretmeni kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Bunu bir basamak daha yukarıya taşıyoruz. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Onun için bu dönemde nasıl okul öncesi ve mesleki eğitime ağırlık verdiysek üçüncü ağırlık verdiğimiz en kritik alan öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri ve girişimleri. Bakın yıllardan beri hayal edilen 60 yıldan beri, 7. Milli Eğitim Şurası'ndan itibaren sürekli dile getirilen öğretmenlere has bir kanunun olması Allah'a şükür bize nasip oldu. 14 Şubat 2022 yılında 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK'lardan, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili bütçeyi 35 kat arttırıldıklarını belirten Bakan Özer, "2021 yılında öğretmenlerin mesleki gelişimi için kullanılan bütçe 8 milyondu. 2022 yılında 282 milyona çıkarttık bu bütçeyi, bunun 210 milyonunu sadece okullarda kullanacağız. Ben inanıyorum ki siz bu okul temelli mesleki gelişim eğitimlerini aktif olarak katılacaksanız, o 282 milyon çok hızlı bitecek. Biz bunu 500 milyonlara çıkartacağız, 1 milyarlara çıkartacağız" dedi.

"İstanbul'a ayırdığımız bütçe 8,9 milyar lira"

Bakanlık görevine başladıktan sonra en fazla yatırım yapılan ilin İstanbul olduğunu anlatan Bakan Özer, "Bin anaokulunun haricinde diğer okullar için İstanbul'a ayırdığımız bütçe 8,9 milyar lira. Bu 8,9 milyar liralık yatırımın haricinde bin tane de anaokulunu inşallah yapacağız. İnşallah 2022 yılının sonuna kadar o anaokullarında hizmete açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Öğretmen ihtiyaçlarında en dezavantajlı ilin İstanbul olduğunu vurgulayan Mahmut Özer "Ben bakanlığa başladığım zaman illerin yoğun kadro dağılımlarına baktığınız zaman hakikaten şaşırdım yani. İstanbul aslında çok avantajlı gibi görünmesine rağmen, öğretmen atamalarında genelde mahrum kalmış bir il olmuş. Onun için ilk atamada 2 bin 500 yüz öğretmen, son atamanın da yüzde 50'sini İstanbul'a verdik. Bundan sonraki atamalarda da o seviye normal seviyeye gelene kadar yüzde 50 İstanbul'a atama yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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