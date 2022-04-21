SGK pandemiyi listeden çıkardı
SGK pandemiyi listeden çıkardı
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmamızın beşincisi başladı
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmamızın beşincisi başladı
Sponsorlu İçerik
Genç hemşirenin ölüm nedeni 'canlı bahis' mi?
Genç hemşirenin ölüm nedeni 'canlı bahis' mi?
4 üniversite toplamda 161 personel almak için ilana çıktı
4 üniversite toplamda 161 personel almak için ilana çıktı
Kovid-19'da yeni bir dalga geliyor! Belirtisi 'boğaz ağrısı'
Kovid-19'da yeni bir dalga geliyor! Belirtisi 'boğaz ağrısı'
Elektrik faturasını düşürmenin yöntemi: Tek zamanlı tarife
Elektrik faturasını düşürmenin yöntemi: Tek zamanlı tarife
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
KKTC'de hükümet istifa etti
KKTC'de hükümet istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'
İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor
İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor
Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
TİGEM'den Asya Ceylanlarının kesildiği iddialarına yalanlama
TİGEM'den Asya Ceylanlarının kesildiği iddialarına yalanlama
Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Bakanlığın 'analiz' zorunluluğu getirdiği Kinder Türkiye'den açıklama
Bakanlığın 'analiz' zorunluluğu getirdiği Kinder Türkiye'den açıklama
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Nisan 2022 02:54
Yazdır
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Anadolu meslek programından Anadolu teknik programına geçiş

MADDE 30- (1) Anadolu meslek programı öğrencilerinden 11 inci sınıfı doğrudan geçen ve 9, 10 ve 11 inci sınıf ortak derslerinin ağırlıklı yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 70 olanlar Anadolu teknik programına geçiş için başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden yapılır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve istemeleri halinde bu öğrencilerin kayıtları mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarılır. Bu öğrenciler istemeleri halinde bir sonraki eğitim ve öğretim yılında önceki okulunda ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) Diğer okul/program türlerinden mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapanlardan, nakil ve geçiş yapılmasından sonraki bir ay içerisinde bir işletme ile sözleşme imzalayamayan veya bu süre içerisinde sözleşmesi feshedilen öğrencilerin, 5 iş günü içerisinde başvurmaları halinde mesleki eğitim merkezinde sözleşme yapamadıkları sürelere ilişkin devamsızlık ve kontenjan durumu dikkate alınmaksızın, naklen geldikleri okulun/programın ayrıldıkları sınıf seviyesine nakil ve geçişleri yapılır. Öğrencilerin bu fıkra kapsamındaki nakil ve geçişleri her eğitim ve öğretim yılında bir defayla sınırlı olmak üzere yapılabilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında diğer okul/program türlerinden mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapan öğrenciler, devamsızlık ve kontenjan durumu dikkate alınmaksızın, naklen geldikleri okulun/programın ayrıldıkları sınıf seviyesine mayıs ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapabilir."

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ortaokullarda okutulacak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersinin müfredatını tamamladı
Ortaokullarda okutulacak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersinin müfredatını tamamladı
Bakan Özer: 6 bin 830 tane tasarım tescili alındı
Bakan Özer: 6 bin 830 tane tasarım tescili alındı
Öğrencilerin yaptığı ekmekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
Öğrencilerin yaptığı ekmekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Bu Habere Tepkiniz

Genel liderlik kriterleri puanı düşük gerekçesi ile görevden almaya Danıştay'dan onay

Genel liderlik kriterleri puanı düşük gerekçesi ile görevden almaya Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığında zabıta daire başkanı olarak görev yapan davacının, daire başkanlığı görevinden alınarak BİR Daire Başkanlığı emrine şube müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar

Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar

https://www.sigortam.net/trafik-sigortasi?utm_source=memurlarnet-dxr8b1rk&utm_medium=cpm&utm_campaign=trafik
Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımlarındaki sertifika şartları yine dikkat çekiyor!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 7394 sayılı Kanunla birlikte üniversitelere farklı unvanlarda 3 bin 740 öğretim elemanı kadrosu ihdası yapıldı!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre "hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar" yüksek lisans derecesine sahip sayılmaktadır.
'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

Bakan Bilgin; 'Temmuz'da enflasyon artışının yanı sırı sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyal refah ve denge payının Temmuz ayında yine verilmesi düşünülmektedir.' dedi.
Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

KHK ile ihraç olduktan sonra görevlerine dönenler, maaşlarının yanı sıra yasal faizlerini almaya başladı.
AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

Anayasa Mahkemesi, kişinin rızası olmadığı veya açık bir kanuni düzenleme bulunmadığı sürece memurların mesai takiplerinin parmak izi kontrolü yoluyla yapılamayacağına karar verdi.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 25 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
İşte en gelişmiş ilçeler!

İşte en gelişmiş ilçeler!

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye?deki illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.