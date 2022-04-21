Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yayımlandı
Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Nisan 2022 02:56
YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız