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Pençe Kilit operasyonuyla stratejik noktalar kontrol altına alındı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar Zap'ta stratejik tepelerde kontrolü sağladı. Türkiye'ye doğru uzanan tüneller imha edilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a ulaştı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 21 Nisan 2022 08:50
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Pençe Kilit operasyonuyla stratejik noktalar kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta başlatılan son dönemlerin en kapsamlı sınır ötesi harekatı olan Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, Zap'taki stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

KRİTİK NOKTALARDA GEÇİCİ ÜSLER OLUŞTURULDU

Karadan ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden temizlediği Zap'taki Rubar, Cehennem, Karker, Küçük Cilo, Koordine, Şahin, Petrut Tepelerinde geçici üs alanları oluşturdu. Hava destekli kara harekatında, Zap'tan Haftanin ve Kandil'e doğru kaçmak zorunda kalan teröristlerin terk ettiği yerlerde komandolar tarafından arazi arama taraması yapıldı.

TÜNELLER İMHA EDİLDİ

Eğitimli bomba uzmanı dedektör köpekler ile ASELSAN tarafından üretilen son teknoloji cihazları ile yapılan aramalarda, çok sayıda tuzaklanmış tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı ile anti tank mayınları bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi.

Son dakika | Pençe Kilit operasyonuyla stratejik noktalar kontrol altına alındı
Komandolar, yaptıkları arazi keşif çalışmalarında yönü Türkiye'ye doğru olan tüneller tespit etti. Sığınak şeklinde yapılan tüneller yapılan aramaların ardından komandolar tarafından imha edildi.

30 TERÖRİST ETKİSİZ

Operasyon kapsamında komandolar tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi. Zap'ta 200-300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara bulundu.


Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen mağaralardan 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu belirlendi.

Mağaralarda yapılan aramalarda 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet doçka makineli tüfek, 2 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 adet el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, çok sayıda el yapımı patlayıcı yapım malzemesi ele geçirildi. Operasyonda, 49 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

SINIRLARA TAM KORUMA

PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma yaptıkları Avaşin-Basyan'da Mamreş, Şuke, Verhele, Metina'nın Derar ve Zendura ile Zap bölgesindeki Şikefta, Kurojaro ve Çiyaye Reş, gibi stratejik noktalara Bordo Bereliler havadan indirme yaptı.

SÖZDE KARARGAHLAR KONTROL ALTINDA

İndirmenin yapıldığı söz konusu bölgelerde, özel eğitimli askerler, terör örgütüne ait sözde karargahları ele geçirdi.

KAPAT [X]

Komandoların yaptığı aramalarda, teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak için kullandıkları belirlenen çok sayıda şemsiye, bölgenin arazi yapısına uygun kamuflajlar ele geçirildi.


Edinilen son dakika bilgisine göre çok amaçlı kullanılan karargahlar imha edilirken, bulunan sığınaklarda da aramalar yapıldı.

Türkiye'nin sınırlarını tamamen kontrol altına almak amacıyla başlatılan Pençe-Kilit harekatında hedefin daha önce Pençe harekatlarından Zap bölgesine kaçan teröristler ile burada barınan PKK/PYD'nin lider kadrosundan isimler olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonu öncesinde Milli İstihbarat Teşkilatının uzun süredir sahadan yaptığı istihbarı çalışmalar ve koordinasyon sonrasında hedeflerin belirlendiği, buradan Türkiye'ye yapılması planlanan saldırıların da bu harekatla bertaraf edildiği öğrenildi.


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