Karadeniz gazı için teşvik geliyor! KDV muafiyeti hamlesi

Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde envantere kattığı sondaj gemileri ile Karadeniz'de tarih yazdı. 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi milli arama filosu ile tespit edildi. Türkiye bugün de sondaj gemisi filosunu genişletiyor. Aramalar sürerken, bir yandan da 540 milyar metreküplük doğal gazın 2023'te vatandaşın kullanımına sunulması için çalışılıyor. Bu konuda Karadeniz gazına yapılacak yatırıma süper teşvik uygulanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

145 MİLYARLIK YATIRIM

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi için süper teşvik sistemi uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı'yla Zonguldak Sakarya doğalgaz sahası proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındı. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın çıkarılıp kullanıma sunulması için 145 milyar lira tutarında yatırım yapılacak.

1.018 KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM

Söz konusu karara göre, Zonguldak ili ve Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğalgaz madenciliği için 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 11 yıl yatırım desteği verilecek. Bu kapsamda, ilave istihdam 1.018 kişi olarak belirlendi. Yatırım süresi sonunda gaz sahasının doğal gaz üretim kapasitesinin ise yılda 14 milyar metreküp olacağı öngörüldü.