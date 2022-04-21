Genç hemşirenin ölüm nedeni 'canlı bahis' mi?

6 gündür kayıp olan hemşire Muhammet Aslan olayı gündeme gelmişti. Aslan'ın cansız bedeni Sultangazi Kent Ormanı'nda bulundu. 6 gün sonra tespit edilen ceset otopsiye götürüldü. İlk bulgulara göre, Aslan'ın intihar ettiği düşünülüyor. Amcası Sinan Aslan ise dikkat çeken bir iddiada bulundu.

CESEDİ 6 GÜN SONRA BULUNDU

İstanbul Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi, Sultangazi Kent Ormanı'nda bulundu. Cenazeyi inceleyen ekipler, Aslan'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

GENÇ HEMŞİREYİ ÖLÜME GÖTÜREN SEBEP CANLI BAHİS Mİ?

Muhammet Aslan'ın amcası Sinan Aslan, yeğeninin internet üzerinden bahis oynadığına ilişkin iddialara "Canımız yanıyor. Diğer ailelerin canının yanmasını istemiyorum. Burada ailelere çok iş düşüyor. Sanal oyunlar işi nereye getiriyor, görüyorsunuz. Bunları örtbas etmemek lazım" dedi.