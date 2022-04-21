Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Türk Parası Kıymetini Koruma kararında genelge değişikliği
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ'e İlişkin değişikliği yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Nisan 2022 09:36
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ'e İlişkin DuyuruMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız