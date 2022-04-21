Dolar 14,70 TL'ye yükseldi
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından günü 14,70 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Nisan 2022 17:56
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
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|PERŞEMBE
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6740
|14,6750
|14,7020
|14,7030
|Avro
|15,9160
|15,9170
|15,9810
|15,9820
|Sterlin
|19,0820
|19,1770
|19,1410
|19,2370
|İsviçre Frangı
|15,4520
|15,5300
|15,4360
|15,5140
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,6440
|14,7240
|14,6720
|14,7520
|Avro
|15,8760
|15,9560
|15,9410
|16,0210
|Sterlin
|19,0220
|19,2320
|19,0810
|19,2910