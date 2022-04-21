MEB, 80 kişiyi FETÖ'den ihraç etti
Milli Eğitim Bakanlığı FETÖ iltisakı nedeniyle 80 personeli ihraç etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Nisan 2022 10:31
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı yürüttüğü soruşturma neticesinde 80 personeli kamu görevinden çıkardı.
Kamu görevinden çıkarma işlemi 13 Nisan itibariyle yapıldı.
İhraç edilen personeller 60 gün içinde idari yargı yoluna başvuru yapabiliyor.
İşte MEB'in ihraçlara dair yazısıMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız