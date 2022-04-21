Ortaokul öğrencisi sınıfta temizlik maddelerini karıştırınca 8 kişi zehirlendi
İddiaya göre, Emniyet Ortaokulu'nda eğitim öğren ismi öğrenilemeyen 6. sınıf öğrencisi bir çocuk, evden temizlik ürünleri getirerek teneffüs arasında sırasını temizlemek istedi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Nisan 2022 11:59
Bu sırada kimyasalların karışması nedeniyle sınıftaki 8 öğrenci kokudan etkilendi.
Okul idarecilerinin ihbarıyla okula gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk etti.
Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız