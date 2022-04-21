Ortaokul öğrencisi sınıfta temizlik maddelerini karıştırınca 8 kişi zehirlendi

'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 'Vali kim, Vali adam değil, adam olsa buraya gelir, oturmaz odasında, Başbakan bizim halimizi bilmez, Başbakan kim kardeşim, Başbakan kukladır kukla, onun ile bunun ile masaya oturur, pazarlık yapar bizim halimizi sormaz' şeklinde ifadeler kullandığı olayda hakaret suçunun oluşmadığına karar vermiştir.