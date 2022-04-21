TBB'den yabancılara oturum izni için danışmanlık yaptığını belirten şirkete suç duyurusu
Türkiye Barolar Birliği (TBB), yabancılara oturma ve çalışma izni ile ehliyet alabilmeleri için danışmanlık hizmeti verdiği öne sürülen şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.
Eklenme : 21 Nisan 2022 12:50
TBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Information şirketi yetkilileri ve sosyal medya hesaplarının kullanıcıları tarafından, Türk Ceza Kanunu ve Avukatlık Kanunu'na aykırılık içerdiği değerlendirilen video kayıtlarının sosyal medya platformları üzerinden paylaşıldığı" belirtildi.
Açıklamada, söz konusu paylaşımlar üzerine şirket yetkilileri ve sosyal medya kullanıcıları hakkında Türkiye Barolar Birliğince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız