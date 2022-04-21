Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı
Ticaret Bakanlığının ilana çıktığı 174 kişilik sözleşmeli büro personeli alımında, feragat dilekçesi verdikleri için 34 kadro boş kaldı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Nisan 2022 13:53
Ticaret Bakanlığı 12 Mart 2021 tarihinde ilana çıkarak 524 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu.
Alınacak sözleşmeli personelin 41'i muayene, 309'u gümrük muhafaza memuru, 174'ü de sözleşmeli büro personeli unvanında olacaktı.
Ticaret Bakanlığı büro personeli alımında sadece 2020 KPSS puan sıralamasını esas almıştır. Başvuru hakkı ise genel olarak SBF, İİBF ve Hukuk fakültesi mezunlarına verilmiştir.
Bakanlık geçtiğimiz ay sonuçları açıklamış, dün ise yedek adayları ilan etmiştir. Bakanlığın yayımladığı yedek aday listesine göre 174 sözleşmeli personel pozisyonuna başvuran adayların 34'ü göreve başlamamış, feragat etmiştir. Yani her 5 kadrodan birisi boş kalmıştır.
Yedek aday listesi için tıklayınız.