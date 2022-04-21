Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Nisan 2022 14:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısında şehit olan Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız