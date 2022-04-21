Kampüste kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı
Sinop'ta, kampüsteki inşaattan kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Nisan 2022 15:55
Sinop Üniversitesi Yeni Kampüs Alanı içinde inşa edilen Öğrenci Yaşam Merkezi'nin üçüncü katındaki tuğla yığını bilinmeyen nedenle devrildi.
Düşen tuğlalar, bu sırada alanda yürüyen Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Yasin Y'nin kafasına isabet etti.
Yaralanan Yasin Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız