Rektör, fakülte sekreteri dahil 15 kişinin yerini değiştirdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 gereğince 15 personelin yeri değiştirildi.

Yer değiştirilenler arasında Fakülte Sekreteri, Meslek Yüksek Okul Sekreteri ve Enstitü Sekreterleri de bulunuyor.

Türk Eğitim Sen Nevşehir şube başkanı Tayfur Urgenç bir açıklama yaparak, görev yeri değişikliklerini keyfi olarak nitelendirdi ve "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; kimsenin babasının çiftliği değildir." dedi.

Yapılan bu değişikliklerin mobbing olduğunu ifade eden Urgenç "Sekreter olarak çalışan bu kişilerin bulundukları yerlerin hafızasıdır. Burada müdürler değişir, dekanlar değişir, rektörler değişir ancak bu çalışanlar üniversitenin kurumsal yapısının korunmasını ve gelişmesini sağlarlar." dedi.