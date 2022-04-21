İlk umrecilerin gideceği tarih belli oldu
Diyanet, şevval umresini iki ayrı turla gerçekleştirecek. Umrenin ilk turunun 10-21 Mayıs, ikinci turunun ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Nisan 2022 17:45
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şevval umresinin iki ayrı turla gerçekleştireceğini bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, umrenin ilk turunun 10-21 Mayıs, ikinci turunun ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız