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Bakan Kirişci: Türkiye su zengini değil

Bakan Kirişci; "Türkiye su zengini değil yıllık 574 milimetrelik ortalama yağışımız var. Suyu verimli kullanmak zorundayız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Nisan 2022 18:59
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Bakan Kirişci: Türkiye su zengini değil

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bazı incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile birlikte kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve protokol karşıladı. Bakan Kirişci, Bitlis Valiliğinde ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Vali Çağatay tarafından kendisine Ahlat bastonu hediye edildi. Bitlis Valisinden ilin tarımsal alanları ile ilgili brifing alan Bakan Kirişci, daha sonra tarım sektör temsilcileri ile bir toplantı düzenledi. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Bakan Kirişci, ilk olarak geçen yıl çıkan orman yangınlarına değindi. Bitlis'te de yaşanan orman yangınlarından söz eden Bakan Kirişci, envanterlerine 55 adet helikopter eklediklerini söyledi. "Bitlis'te yüzde 22 gibi Türkiye geneline göre orman varlığımız biraz düşük olsa da neticede orman çok önemlidir" diyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan yangınlarda gördük ki sadece ağaçlarımız değil ormanın içindeki canlılarımız da bunun bedelini ödedi. Bizlerin bireyler olarak daha proaktif daha bir takım tedbirleri bir an önce uygulamak vatandaş olarak dikkat etmek ve ormana sahip çıkma durumunda olduğumuz anlaşılmış oldu. Bizde her yıl 3 binin üzerinde orman yangınları oluyor. Ama bunlardan 10-15'i kamuoyuna mal oluyor. Diğerleri o cefakar orman çalışanlarımız tarafından gece gündüz yürüttükleri faaliyetle üstesinden geliniyor. Bütün bunlara rağmen bu yıl envanterimize 55 tane helikopter 20 tane de söndürmede kullanılacak uçaklarla ilgili makine teçhizat yönünden daha zengin bir Orman Genel Müdürlüğümüz hizmet veriyor olacak. Her ne kadar Bitlis'te Akdeniz Bölgesinde bulunan ve kolay yanan çam olmasa da bu bütün bölgelerimiz ve illerimiz için bir tehdittir. Biz özellikle Orman Genel Müdürlüğü ve bakanlık olarak rüzgarın hızını yavaşlatamayacağımıza göre geriye iki seçenek kalıyor. Bir tanesi havadaki nemi arttırmak diğeri de hava sıcaklığı eğer artma eğilimindeyse bunun düşüşüne yapay bir takım bulutlar oluşturarak katkıda bulunmak" diye konuştu.

Bitlis'e düşen yağışların Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Kirişci, "Türkiye su zengini değil yıllık 574 milimetrelik bir yıllık ortalama yağışımız var. Bitlis gibi her ilimiz şanslı da değil. Bitlis'te bin 100 milimetrenin üzerinde olduğunu biliyorum. Bu tabii ki Türkiye ortalamasının neredeyse iki katına yakın. Dolayısıyla bugün itibari ile Türkiye su zengini değildir. Suyu idareli kullanmalıyız. Suyu verimli kullanmak zorundayız. Su zengini olsak bile doğru kullanılmaz ise tıpkı bilinçsiz gübre kullanımı gibi bilinçsiz su kullanımı da toprağı ve bitkiyi yorar" dedi.

Bakan Kirişci, kendisinin komisyon başkanlığında tarım alanının ihtiyacı olan bütün mevzuatları çıkardıklarını belirterek, "Benim de mecliste komisyon başkanı olduğum dönemde tarımın ihtiyacı olan neredeyse bütün mevzuat çıkarıldı. Bugün tarım sigortasını Bitlis'te öyle veya böyle konuşuyorlarsa bu var olan bir mevzuatın ürünüdür. Yine bir tarım kanununda söz ediliyorsa bu iktidarımız döneminde çıkmıştır. Yine bizim çıkardığımız lisanslı depoculuk var. Üreticilerimizin tıpkı bankaya kendi mevduatlarını teslim eden bir mudi gibi lisanslı depoya ürününü götürüp teslim ediyor. Bu gerçekten son derece çağdaş ve modern bir yöntem. Sanayici de biliyor ki hangi lisanslı depoda hangi kalitede ne kadar miktarda ürün var bu ürün takibini ve ihtiyacı olan ürüne erişim konusunu böylelikle halletmiş oluyor. Bundan sonraki yol yürüyüşümüz inşallah sektörle birlikte atacağımız adımlar ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum Bitlis tipik bizim Türkiye olarak görmek istediğimiz tarımsal fotoğrafı bize gösteriyor. Burada görmek istediğimiz fotoğraf stratejik ürünlerde biz kendi kendimize yetmeliyiz fotoğrafıdır. Diğer ürünler konusunda da üretimimizi yapmalıyız. Bu ürünlerin fazlasını da gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında insanların hizmetine sunabilmeliyiz" diye konuştu.

Hayvancılıkla ilgili de konuşan Bakan Kirişci, "Ben de uçaktan indikten sonra bir kez daha gördüm 1.4 milyon dekar düzeyine ulaşmış bir hayvanlarımızın otlayabileceği bir tabiat varlığınız var. Bu alanlar bizim gerek küçükbaş gerekse büyük başta ihtiyacımız olan şeylerdir. Bu ülke için üreten üreticilerimizin hakikaten üretimlerinin çok değerli olduğunu bir kez de Bitlis'te ifade etmek istiyorum. Gördük ki Rusya Ukrayna savaşında cebimizde paramız var ama hiçbir şey satın alamıyoruz. Veyahut da teknolojimiz var kullanamıyoruz. Çünkü onlar bizi doyurmuyor. Bizi doyuran bizim ülkemizin üreticilerinin ürettikleri karşılığıdır. Hamdolsun üreticilerimiz pandemiye rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın izin ve onayları ile tarımsal faaliyetlerine devam etmiştir. Batı ülkeleri pandemiden dolayı sokağa çıkamazken bizim üreticimiz bu üretme kabiliyetini bu dönemde de göstermiştir" dedi.

Bakan Kirişci konuşmasının ardından toplantıya katılan sektör temsilcileri ile basına kapalı olarak soru cevap şeklinde sohbet etti. Programın ardından sırasıyla Bitlis Belediyesi ve AK Parti Bitlis İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Bakan Kirişci, polisevindeki iftar yemeğinin ardından TOKİ 3'üncü etapta bulunan gençlik merkezinde gençlerle buluşacak.

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