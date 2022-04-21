Büro Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Yazgan, Ankara'da bir restoranda düzenlediği iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İftarın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yazgan, kamu görevlilerinin maaşlarının gün geçtikçe eridiğini savunarak, yılın ilk 3 ayında ortaya çıkan enflasyon farkının memur maaşlarına yansıdığını ifade etti.

Enflasyon farkının memur maaşlarına temmuz ayında yansıtılacağını anımsatan Yazgan, "Büro Memur-Sen olarak hükümete sesleniyoruz, enflasyon farkının memurlarımıza 6 ay sonra değil, her ay yansıtılması gerekiyor. Artık altın üzerinden mi olur yoksa döviz ve altınla değerlendirilerek mi olur, aynı kur korumalı sistemdeki gibi memurlarımızı koruyacak bir sisteme acilen geçilmesi gerekiyor." dedi.

Yakın zamandaki en önemli gündem maddelerinin 3600 ek gösterge sistemi olduğuna değinen Yazgan, hükümetle mayıs ayının başında 3600 ek göstergeyle alakalı üçüncü toplantıyı gerçekleştireceklerini hatırlattı. Yazgan, "Büro Memur-Sen olarak 3600 ek gösterge ve ek gösterge sisteminin sil baştan düzenlenmesinden ya da tamamen revize edilmesinden yanayız." dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yardımcı hizmetler sınıfına da bir ek gösterge tanımlanması gerektiğini belirtti.

İşçi ve memur maaşları arasında dengesizlik olduğunu da ifade eden Yazgan, kamu görevlilerinin bayram ikramiyesi alamadıklarını ve bununla ilgili de bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.