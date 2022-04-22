İkramiye zammı bütçeye takıldı

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere verilen 1.100 liralık ikramiyenin artırılmayacağının açıklaması en çok AK Parti'de gündem oluşturdu. AK Parti yönetimi ve milletvekillerinin telefonları neredeyse kilitlenme aşamasına geldi. Maliyetin artacağı ve bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı'nın da ikna edildiği belirtildi.

AK Parti'de, milletvekilleri hem istişare toplantılarında Cumhurbaşkanı'na hem de parti yönetimi ve ekonomi yönetimine sahadan bu yönde gelen talepleri iletmişti. Beklentiler artınca, Cumhurbaşkanı ekonomi yönetimine 'Çalışın getirin bakalım' dedi. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın bir hazırlık yaptıkları belirtilmişti. Bu süreçte AK Parti ekonomi kurmayları da Bakanlıklardan gelecek taslak çalışmayı beklemeye başladı. Son bir ayda Meclis gündemine getirilen torba tekliflerden birinde emekli ikramiyelerinin artışıyla ilgili düzenleme olabileceği söylense de son gelen torba teklifte bu konuda herhangi bir düzenlemeye yer verilmedi. Ancak, milletvekilleri ve AK Parti yönetimi artış kararı alınması durumunda, tek maddelik bir düzenleme ile konunun halledileceğini dile getiriyordu. Hatta, artışın enflasyon oranı veya yeniden değerleme oranı gibi bir genel kurala bağlanarak her yıl bu tartışmaların yapılmasının önüne geçilmesi planlanıyordu.

Bütün bu tartışma ve hazırlıklara rağmen, önce Çalışma Bakanı ardından da Cumhurbaşkanı emekli ikramiyelerinde bir artışın düşünülmediğini açıklaması, hem emekliler cephesinde hem de AK Parti'de şaşkınlığa sebep oldu. Ayrıca AK Parti yönetimi ve milletvekillerinin telefonları neredeyse kilitlenme aşamasına geldi. Hem teşkilatlardan hem de emekli cephesinden telefon yağmuruna tutulan AK Partili milletvekilleri "Zor durumda kaldık. Beklenti oluşmuştu. Herkes bayram öncesi Meclis'te bir düzenleme bekliyordu ama olmadı. Sahadaki çalışmalarımız sırasında bu konuda çok talepler vardı. Şimdi vatandaşa karşı biz de sıkıntıya düşeceğiz. Hiç değilse 100-150 lira bir artış yapılabilirdi" değerlendirmesini yaptı. AK Parti milletvekilleri vatandaştan gelen tepkileri parti yönetimine de aktardı.

CUMHURBAŞKANI İKNA EDİLDİ

Artıştan vazgeçilmesinde Maliye Bakanlığının maliyeti artıracağı ve bütçe dengelerini bozacağı gerekçesiyle yaptığı itirazın etkili olduğu ve Cumhurbaşkanı'nın da bu yolla ikna edildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı'na 'Bu yıl bir artış yapılması mümkün değil' denilerek gerekçeleri anlatıldı ve ikna edildiği belirtiliyor. Emeklilere verilen 1.100 liralık ikramiyenin iki bayram için maliyetinin 25 milyar lira olduğu, 100 liralık bir artışta bile maliyetin 3-3,5 milyar artacağı aktarıldı. Kulislerde, hem asgari ücrette hem de emekli maaşı ve ikramiyelerindeki artışın rafa kalkmadığı, önümüzdeki yıl gündeme geleceği konuşuluyor.

YÜCEL KAYAOĞLU