Dünyada gıda krizi alarmı yapılıyor, çiftçi tarlaya küsüyor

İkramiye zammı bütçeye takıldı
İkramiye zammı bütçeye takıldı
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
Irak artık PKK için güvenli değil
Irak artık PKK için güvenli değil
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti
Bakan Bilgin'den temmuz ayı için umutlandıran açıklama
Bakan Bilgin'den temmuz ayı için umutlandıran açıklama
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi
İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi
Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Vaka sayıları açıklandı: 3 bin 354 yeni vaka, 17 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 3 bin 354 yeni vaka, 17 vefat
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde
Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde
Hakim ve savcılara sosyal medyada 'arkadaşlık' rehberi
Hakim ve savcılara sosyal medyada 'arkadaşlık' rehberi
İlk umrecilerin gideceği tarih belli oldu
İlk umrecilerin gideceği tarih belli oldu
Cezaevi aracına yapılan saldırıyı üstlenen olmadı
Cezaevi aracına yapılan saldırıyı üstlenen olmadı
Kinder markalı ürünlere toplatma kararı
Kinder markalı ürünlere toplatma kararı
Bakan Bozdağ: Bursa'daki saldırıda önemli sonuçlara ulaşıldı
Bakan Bozdağ: Bursa'daki saldırıda önemli sonuçlara ulaşıldı
Rektör, fakülte sekreteri dahil 15 kişinin yerini değiştirdi
Rektör, fakülte sekreteri dahil 15 kişinin yerini değiştirdi
'Kilis sadece vatandaşlarımız değil Suriyeliler için de fedakarlık yapan ilimiz'
'Kilis sadece vatandaşlarımız değil Suriyeliler için de fedakarlık yapan ilimiz'
Uzman ve başöğretmenlik kariyeri için geri sayım başladı
Uzman ve başöğretmenlik kariyeri için geri sayım başladı
Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
'İnsani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla Dünyanın takdirini kazandık'
'İnsani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla Dünyanın takdirini kazandık'
Metropollerde eylem planlayan 2 PKK'lı, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı.
Metropollerde eylem planlayan 2 PKK'lı, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı.
Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler
Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler
Ortaöğretim alan öğretmenliği mezunları 'uzmanlık sınavından' muaf
Ortaöğretim alan öğretmenliği mezunları 'uzmanlık sınavından' muaf
AYM seçim kanununu esastan görüşecek
AYM seçim kanununu esastan görüşecek
TÜGVA'ya bombalı saldırı...Polis her yerde kaçan kadını arıyor
TÜGVA'ya bombalı saldırı...Polis her yerde kaçan kadını arıyor
Avrasya Tüneli 'motosiklet' trafiğine açılıyor
Avrasya Tüneli 'motosiklet' trafiğine açılıyor
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
MEB, 80 kişiyi FETÖ'den ihraç etti
MEB, 80 kişiyi FETÖ'den ihraç etti
Bilim Kurulu Üyesi: Grip olan da maske takmalı, bir hafta izole edilmeli
Bilim Kurulu Üyesi: Grip olan da maske takmalı, bir hafta izole edilmeli
Muhalefetin gündeminde hangi ittifak senaryoları var?
Muhalefetin gündeminde hangi ittifak senaryoları var?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dünyada gıda krizi alarmı yapılıyor, çiftçi tarlaya küsüyor

SGK verilerine göre Türkiye'deki çiftçi sayısı 2008'de 1,1 milyon iken bugün 500 binin altına geriledi. Yaşanan bu duruma; artan maliyetler, çiftçinin elde ettiği kardaki düşüş, genç neslin toprağa isteksiz oluşu ve verilen teşviklerin amacına ulaşmaması en büyük sebep olarak gösteriliyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 22 Nisan 2022 07:45
Yazdır
Dünyada gıda krizi alarmı yapılıyor, çiftçi tarlaya küsüyor

Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı yaşanan ve her geçen gün büyüyen gıda krizinin "insani felaket boyutlarına doğru ilerlediği" uyarısında bulundu. Dünya Bankası Başkanı David Malpass; savaş sebebiyle oluşan krizin sürmesi durumunda gıda fiyatlarının artmaya devam edeceğini, bunun da milyonlarca insanı yoksulluğa ve yetersiz beslenmeye iteceği konusunda uyardı. Dünyada hal böyle iken Türkiye'de tam tersi bir eğilim yaşanıyor. Birçok Avrupa ülkesinde tarım da artık milli güvenlik meselesi gibi algılanırken, Türkiye'deki çiftçi sayısı hızla düşüyor. Ayrıca içeride tarım alanları da kan kaybediyor. Artan girdi maliyetleri ve kar marjının düşmesi, çiftçinin tarlaya küsmesine en büyük sebep olarak gösteriliyor. TEPAV İstihdam İzleme Bülteni'ne göre; Türkiye'deki çiftçi sayısında sadece son bir yılda yüzde 13,2'lik (75 bin) düşüş yaşandı. Söz konusu düşüşle birlikte çiftçi sayısı da 493 bine geriledi. 2008 yılında çiftçi sayısı 1 milyon 127 bin olarak kayıtlara geçmişti. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı tarım alanları da azalmaya devam ediyor. Buna göre tarım alanları son 10 yılda yüzde 5, son 19 yılda yüzde 12 azaldı. 2001 yılında tarım alanları 26 milyon 350 bin hektar iken, 2010 yılında bu miktar 24 milyon 395 bin hektara geriledi. 2020 yılında ise Türkiye'de tarım alanı 23 milyon 136 bin hektar oldu. Bugün ise 21 milyon hektara kadar geriledi.

TÜİK tarafından açıklanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 80,99 artış gösterdi. Yüzde 138 ile gübre ve yüzde 121 ile enerji "en çok artanlar" olarak öne çıktı.

ÇÖZÜM DOĞRU STRATEJİ

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, gazetemize yaptığı açıklamada; çiftçi sayısının her geçen gün düştüğünü belirterek "Artık çiftçimiz üretimi bırakıyor. Girdi maliyetleri son bir yılda üç kat artarken, üreticinin karında artış yaşanmadı. Ürettiğimiz ürünü zararına satıyoruz. Bu durumda kim üretim yapmak ister? En basit örnek; TMO buğday alımı için 2,5 TL fiyat açıkladı. Ancak ithalata 6 TL verdi. Bu ithalatı yapmayıp aynı fiyat çiftçiye verilseydi, bugün buğday problemimiz olmazdı. Durum böyle olunca çiftçi buğday ekmedi. Rusya ve Ukrayna krizi ile birlikte buğdayda sorun yaşar hale geldik. Rekoltemiz 15 milyon tona düştü. Doğru politikalar üreterek bu işin altından kalmamız gerekiyor" dedi.

ŞEHRE GÖÇ HIZLANDI

Tarlayı bırakan çiftçinin, şayet genç ise metropollere göçtüğünü, yaşlıysa emekli maaşına kaldığını söyleyen Büyüktaş "Bire bir yaşadığımız bir durum bu; çoğu çiftçimiz tarlayı bırakıp şehirlere gidiyor. Hiçbir mesleği yok. Ya garson ya da otelde temizlik görevlisi oluyor. Çöpçülük yapanlar bile var. Çünkü ay sonu alacağı maaşı biliyor. Halbuki tarım, ülkelerin en önemli geçim kaynağı, burada iş gücünü yitirirseniz, ekonomik krizi bitiremezsiniz" dedi.

DESTEKLERE DİKKAT

Yapılan destek ödemelerinin yerini bulmadığını da söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş "Doğru ürüne destek verilmiyor. Ya da alınan teşviklerin kime gittiği bilinmiyor. Halbuki bu işi doğru yönetebilsek, tarımda dünya devi olabiliriz. Toprağımız var, iklimimiz müsait, çiftçimiz var, mühendisimiz var. Uzun vadeli strateji ile bu iş çözülebilir. Avrupa'ya bakın, üreticisine ne kadar önem veriyor. Çünkü artık gıda krizi var. Bu krizi çözmenin yolu üretimden, tarladan geçiyor" dedi.

KAAN ZENGİNLİ

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İkramiye zammı bütçeye takıldı
İkramiye zammı bütçeye takıldı
Bakan Dönmez: Hedefimiz 2023'de yerli gazımızı milletimizle buluşturmak
Bakan Dönmez: Hedefimiz 2023'de yerli gazımızı milletimizle buluşturmak
Bakan Nebati, dünyanın önde gelen portföy yatırımcılarıyla görüştü
Bakan Nebati, dünyanın önde gelen portföy yatırımcılarıyla görüştü
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
Bakan Dönmez: Borda dünyanın en büyük rezervine sahibiz
Bakan Dönmez: Borda dünyanın en büyük rezervine sahibiz
Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde
Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığının ilana çıktığı 174 kişilik sözleşmeli büro personeli alımında, feragat dilekçesi verdikleri için 34 kadro boş kaldı.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 'Vali kim, Vali adam değil, adam olsa buraya gelir, oturmaz odasında, Başbakan bizim halimizi bilmez, Başbakan kim kardeşim, Başbakan kukladır kukla, onun ile bunun ile masaya oturur, pazarlık yapar bizim halimizi sormaz' şeklinde ifadeler kullandığı olayda hakaret suçunun oluşmadığına karar vermiştir.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Genel liderlik kriterleri puanı düşük gerekçesi ile görevden almaya Danıştay'dan onay

Genel liderlik kriterleri puanı düşük gerekçesi ile görevden almaya Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığında zabıta daire başkanı olarak görev yapan davacının, daire başkanlığı görevinden alınarak BİR Daire Başkanlığı emrine şube müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitim-Bir-Sen'in, beşincisini düzenlediği Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı.
Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.
Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımlarındaki sertifika şartları yine dikkat çekiyor!
Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 7394 sayılı Kanunla birlikte üniversitelere farklı unvanlarda 3 bin 740 öğretim elemanı kadrosu ihdası yapıldı!
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor

Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor

Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar, özel olarak açılan hastane sınıflarında bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor. Kollarında serumlar, ellerinde okul kitapları bulunan çocuklar eğitimin önemini de bir kez daha hatırlattı. 'Öğretmenim Elimi Tut' projesi çerçevesinde Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine hastane sınıfı açıldı.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
İşte en gelişmiş ilçeler!

İşte en gelişmiş ilçeler!

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye?deki illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.