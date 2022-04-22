20 milyon Afgan göç edecek! Göç hukuku hocasından Türkiye'ye ürküten uyarı

Göç hukuku profesörü Nuray Ekşi, Haber Türk canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekşi, "20 milyon Afgan'ın ülkesini terk etme hazırlığında olduğu söyleniyor" dedi. Ekşi, Suriyeliler için ise "Suriye devleti sürekli kendi vatandaşlarını ülkeye çağırıyor. Türkiye'nin Suriye ile diplomatik ilişki kurması lazım" dedi.

Ekşi, Afganistan'da 20 milyon Afgan'ın ülkeyi terk etmeye hazırlandığını söyledi. Ekşi, "kış koşullarının geçmesiyle göç hareketlerinin artacağı beliritliyor" dedi.

Nuray Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkesinden kaçmak isteyen insanlar var. Afganistan'dan aldığımız duyumlarda 20 milyon Afgan'ın ülkesini terk etme hazırlığında olduğu söyleniyor. Havaların ısınması, kış koşullarının geçmesiyle göç hareketlerinin artacağı dile getiriliyor.

Yine aynı zamanda Afrika'dan da inanılmaz bir göç dalgası var. Türkiye'de bırakın kaçak giren Afganları, ikamet izni verilen çok sayıda Afrika vatandaşı var. Bunların izinleri bittiği zaman gitmek istemezlerse ne olacağı ayrı bir sorun teşkil ediyor."

Suriye ile ilişki kurmamız gerekiyor

Nuray Ekşi, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü hakkında da konuştu. Ekşi, Suriyelilerin dönüşü için Esad yönetimi ile diplomatik ilişki kurulması gerektiğini söyledi.

Ekşi, şöyle konuştu:

"Bizim artık Suriye ile diplomatik ilişki kurmamız gerekiyor. Suriyelilerin Suriye'ye dönüşü ancak Suriye ile diplomatik ilişki kurulmasına bağlı. Ben Suriye mevuzatını yakından takip ediyorum. Esad yönetimi 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında af kanunları çıkardı. "Suriye içindeyseniz 3 ay, dışındaysanız 6 ay içinde geli. Silahlarınızı bırakın ve aftan yararlanın" diyor. Toprak reformu yaptı, topraklarını korumak için. Medeni kanunda değişiklik yapıldı. Evlenme yaşı kadın ve erkek için 18'e çıkarıldı.

Bir bakıyorsunuz Suriye devleti sürekli kendi vatandaşlarını ülkeye çağırıyor. Türkiye'de bu sayıları kaldıramadığına, göçü yönetemediğine göre bizim bu diplomatik ilişkiyi kurmamız lazım."