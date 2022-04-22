Pençe Kilit terörün belini kırdı! Sırada Kandil var

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarının temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Zap, Avaşin, Metina bölgelerinde başlatılan hava destekli 'Pençe- Kilit Operasyonu' devam ediyor.

Bordo bereli ve özel eğitimli komandoların Zap Vadisi, Avaşin Vadisi ve Metina bölgesinde 'Hilal' şeklinde üç koldan ilerleyişi sürerken, bölgede güvenli alanların oluşturulmasından sonra sıradaki hedef ise, örgütün sözde ana karargahı Kandil ile Gara olduğu belirtiliyor.

TERÖRİSTBAŞI MURAT KARAYILAN PANİKLEDİ

Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti.

Operasyonun 2'nci gününde açıklamalarda bulunan Karayılan, Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminden destek istedi.

YERALTI SIĞINAKLARI BULUNDU

Edinilen son dakika bilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seçkin birliklerinin katıldığı ve havadan SİHA, İHA ile ATAK helikopteri ve F-16 savaş uçaklarının destek verdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Zap ve Avaşin Vadisi'nde Türkiye sınırına yakın noktalardaki bazı bölgelerde teröristlerin günlerce kalabileceği şekilde yeraltı sığınakları bulundu.

Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekatı'na ilişkin Irak resmi makamları tarafından yapılan açıklamalar ve temelden yoksun iddialardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Irak'a nota verildiğini açıkladı.

PENÇE'DE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: OPERASYONUMUZ SINIR GÜVENLİĞİMİZİ GARANTİ ALTINA ALSINLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz" vurgusunu yaptı.

Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın Pençe-Kilit operasyonu ile ilgili açıklamalarından satır başları;



*Terör örgütünün başını er geç ezeceğiz

*Pençe-Kilit harekatı ile hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almak"

*Terör örgütlerini artık ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirdik



*Sınırlarımızdan sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik

OKTAY: TERÖRÜN KÖKÜ KURUTULACAK

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) düzenlenmiş olduğu iftar programında konuşma yaparak, Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için; bölgemizde istikrar ve barış için; terörün kökünü kurutmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay "Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için; bölgemizde istikrar ve barış için; terörün kökünü kurutmaya devam edeceğiz" dedi.