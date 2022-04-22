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2022 ihracatı 250 milyar doların çok üzerinde gerçekleşecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, mart ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın 235 milyar doları aştığını belirterek, "İnanıyoruz ki ülkemizin bu performansı, çalışması, üretim gücü ve çalışma azmiyle yılı 250 milyar doların çok üzerinde bir rakamla bitireceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 09:39
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2022 ihracatı 250 milyar doların çok üzerinde gerçekleşecek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Gülle, Türkiye'nin 2021'de olduğu gibi bu yıla da ihracatta çok iyi başladığını kaydederek, mart ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın 235 milyar doları aştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 için 250 milyar dolarlık ihracat hedefi gösterdiğini ifade eden Gülle, bu performans, çalışma, üretim gücü ve azimle yılı 250 milyar doların çok üzerinde rakamla bitireceklerini söyledi.

Gülle, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, Cumhuriyetimize yakışır 300 milyar dolarlık bir ihracat hedefiyle geçeceğiz. Dünyada arzda sıkıntı var. Sizlerden ricam elinizdeki malın kıymetini bilin, onu ucuza satmayın. Mal değerli, alıcısı çok." diye konuştu.

Türk ihracatçıların küresel salgına rağmen tedarikte ve ham maddeye ulaşımda türlü sıkıntıları aşarak çok nemli rekorlara imza attığını vurgulayan Gülle, "Elinizdeki malın kıymetini bilin diyorum. Çünkü bugün mal değerli, dünyada arz sıkıntısı var." ifadesini kullandı.

Gülle, ihracatçılar karşılaştığı olumsuzluklar arasında Ukrayna-Rusya savaşının da problem teşkil ettiğini belirterek, bu savaşın kısa vadede zarar verse de uzun dönemde yeni fırsatlar sunacağını, katkı sağlayacağını anlattı.

ASKON üyelerinin hali hazırda 10 milyar dolarlık ihracat yaptığını aktaran Gülle, bunun iki katına çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

- "Devletimiz tüm zorlu süreçlerde yanımızdaydı"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da 8 binden fazla üye iş insanına sahip derneğin 20 bin işletmeyi ve 1 milyon istihdamı kapsadığını, üyeleri vasıtasıyla 10 milyar dolardan fazla ihracat yaptığını söyledi.

Bu rakamı artırmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Aydın, günün gelişen şartlarına bağlı olarak sektörlerin ve komisyonların sayısında ciddi bir artışa gittiklerini, yeni dönemde dijital dönüşüm ofisiyle birlikte üyelerin ihracatlarına ve ticaretlerine katkılarda bulunacak bir döneme girdiklerini anlattı.

Aydın, küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklardan, ham maddeye erişimdeki sıkıntılardan, enerji maliyetlerindeki artışlardan, küresel çapta ağırlaşan şartlardan bahsederek, bu süreçte iş insanlarının devleti ziyadesiyle yanlarında gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin kapasite kullanım oranlarındaki artışa, ekonomide çarkların dönmesine, yüksek büyüme rakamlarına ve ülkenin üretim üssü haline gelmesine değinen Aydın, küresel anlamdaki olumsuzluklara rağmen doğru teşviklerle büyük sıkıntıların atlatıldığını bildirdi.

Aydın, "Verimli geçen iklim koşulları sonrası tarım ürünlerinde fiyat düşüşlerini hep birlikte göreceğiz. Ukrayna ve Rusya savaşının bitimi ve enerji arzlarının artmasıyla enerji fiyatlarında düşüşleri gözlemleyeceğiz. Yakın tarihte Karadeniz petrol sahalarından elde edilecek petrollerle bu alandaki bağımlılığımızın azalması da ülke ekonomimize artı hanelerinde yazılacaktır." diye konuştu.

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