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114,8 milyon lira daha destek ödemesi çiftçilerin hesabına yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün açıkladıkları 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesine 114,8 milyon liralık daha ekleme yaptıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 19:08
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114,8 milyon lira daha destek ödemesi çiftçilerin hesabına yatırıldı

Kirişci, Twitter hesabından söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Sabah hayvancılık yapan üreticilerimize açıkladığımız 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme müjdesine, 114 milyon 794 bin 84 liralık bir tarımsal desteği de dahil ediyoruz. Toplamda 1 milyar 717 milyon 477 bin 306 liralık destek ödemesi hayırlı bereketli olsun."

Açıklamada verilen bilgilere göre 114 milyon 794 bin 84 liranın dağılımı "Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 64 milyon 539 bin 569 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 28 milyon 196 bin 20 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 12 milyon 155 bin 127 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 9 milyon 903 bin 368 lira." şeklinde gerçekleştirilecek.

Destek ödemeleri, kimlik numaralarının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numaralarının son haneleri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlara bugün saat 18.00 itibarıyla, kimlik ile vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara da 29 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

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