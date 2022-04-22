Dolar haftayı 14,75 TL'den kapattı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,75 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 18:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|PERŞEMBE
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|CUMA
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7020
|14,7030
|14,7550
|14,7560
|Avro
|15,9810
|15,9820
|15,9040
|15,9050
|Sterlin
|19,1410
|19,2370
|18,9100
|19,0060
|İsviçre Frangı
|15,4360
|15,5140
|15,3590
|15,4360
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,6720
|14,7520
|14,7250
|14,8050
|Avro
|15,9410
|16,0210
|15,8640
|15,9440
|Sterlin
|19,0810
|19,2910
|18,8500
|19,0600