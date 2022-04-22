Suriyelilere bayram izni yok!
Bakan Soylu 'Suriyellere bayram için gidip gelmek isteyenlere izin verileyecek' dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Nisan 2022 12:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Safranbolu'dan katıldığı NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Suriyeli'lere yönelik bayram izni ile Suriye'ye gidip bayram sonrası geri gelmesi konusu Bakan Soylu'ya soruldu.
Bakan Soylu 'Suriyellere bayram için gidip gelmek isteyenlere izin verileyecek' dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız