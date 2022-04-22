Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, "Partili arkadaşlarımdan sakin olmalarını istedim. Başka bir eylem yapmamalarını istedim. Bunun bir sivil itaatsizlik olmadığını da ifade ettim. 'Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir.' diye ifade ettim." dedi.

Kılıçdaroğlu, evinden FOX TV canlı yayınına bağlanarak soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Evinin elektriğinin kesilmesi hatırlatılarak "Bu eylemin amacı nedir?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, geçen yıl 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılda 4 milyon hanenin elektriksiz kalmasını içine sindiremediğini ifade ederek, "4 milyon hane elektriksiz kaldığında bir siyasetçi olarak ben nasıl sessiz kalabilirim? Ben onların sorunlarını geniş kitlelere duyurmak, izlenen ekonomi politikasının Türkiye'yi hangi felaketlere getirdiğini topluma anlatmak için bunu yaptım." açıklamasında bulundu.

Zamlar geri alınıncaya kadar faturaları ödemeyeceğini 9 Şubat'ta açıkladığını hatırlatan ve bugüne gelinen süreci aktaran Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahip olduğunu ancak elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak için böyle bir yolu seçtiğini tekrarladı.

Akşam karanlıkta yaşadıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, komşularının çeşitli yiyecekler göndererek güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade etti.

Bazı komşularının destek olmak için ışıklarını söndürdüklerini belirten Kılıçdaroğlu, eşinin onları arayıp ışıklarını açmalarını, bunun bireysel bir eylem olduğunu söylediğini aktardı.

- "Bizim evden sizin eve elektrik çekelim"

Bir komşusunun ise "Bizim evden sizin eve elektrik çekelim." önerisi getirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunu da kabul etmediklerini söyledi.

Ödenmeyen elektrik faturasının 1000 lira civarında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, zaten evde eşi ile kendisi olduğu için faturanın çok gelmediğini dile getirdi.

AK Parti'ye yakın bazı kişilerin "Elektrik faturanızı ödeyelim." şeklinde açıklama yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hala ne yaptığımı kavrayamamışlar, hala niçin bunu yaptığımı anlayamamışlar. Elektrik ve su faturasını ödeyemeyen milyonlar var, bunların haberleri yok." dedi.

İktidar olmaları durumunda, aile destekleri sigortasını getireceklerini ve elektrik faturası ödeyemeyen aile kalmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, memlekete huzuru, bereketi, sevgiyi ve hoşgörüyü getireceklerini, gerçek anlamda sosyal devleti inşa edeceklerini anlattı.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarının destek amacıyla aradıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, partililere ise sağduyu çağrısı yaptığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Partili arkadaşlarımdan sakin olmalarını istedim. Başka bir eylem yapmamalarını istedim. Bunun bir sivil itaatsizlik olmadığını da ifade ettim. 'Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir.' diye ifade ettim. Dolayısıyla evin önüne kalabalıkların gelmemesini istedim çünkü olay başka mecralara taşınabilir, farklı sonuçlar doğurabilir. Oysa bu, bireysel bir çaba."

Kılıçdaroğlu, yaptığı eyleme ilişkin iktidar kanadından şu ana kadar bir tepki, eleştiri almadığını söyledi.

- Emekli ikramiyeleri ve 24 Nisan'daki toplantı

Bir soru üzerine dini bayramlarda emeklilere ödenen 1100 liralık ikramiyede artış yapılmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"1100 lira dediğiniz nedir Allah aşkına. Yüzde 60-61 enflasyon resmi rakama göre ama gerçek enflasyon bunun çok daha üstünde. Hiç değilse asgari ücretin neti kadar bir ikramiye verin. Önce topluma 'verebiliriz' şeklinde açıklama yapıldı sonra 'hayır biz emekliye para vermeyeceğiz' dediler. Bütün emekçi kardeşlerimin şunu bilmesini isterim, emekli olduğunuzda rahat yaşamak istiyorsanız ödediğiniz vergileri bir avuç kişiye tahsis eden ve gelir dağılımında olağanüstü dengesizliklere yol açan bu düzene son vereceksiniz."

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde 24 Nisan'da bir araya gelecek 6 muhalefet liderinin neleri konuşacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, buluşmada Türkiye'nin sorunlarını ve çözüm yollarını konuşacakları bilgisini verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda, daha önceki toplantıda kurduğumuz seçim güvenliği komisyonunun çalışmalarını masaya yatıracağız. Yani sandığa giden vatandaşımız oyunu kullanırken seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız, her bir sandıkta kim ne kadar temsil edilecek bunlar görüşülecek.

Hem anayasa hem Meclis iç tüzüğü hem Siyasi Partiler Yasası'nda hangi değişiklikler yapılmalı, bunların maddeleştirilmesi yani hukuki altyapılarının sağlıklı oluşturulması açısından bir çalışma yapıldı. Bu çalışmayı da masaya yatıracağız hangi aşamaya geldiği konusunda. Şunu ifade etmek isterim, Türkiye'yi içinde bulunduğu bu tablodan çekip çıkarmak elbette ki çok güzel bir şey. Cumhur İttifakı, beşli çetenin ittifakıdır, Millet İttifakı ise adından anlaşılacağı gibi milletin ittifakıdır. Biz milletin çıkarlarını savunuyoruz, kendi çıkarlarımızı değil. Milletin huzur içinde olmasını istiyoruz. Bunu yaptığınız zaman Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok, bütün sorunları çözülür. 24'ünde bu anlayışla tekrar bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz, ekonomiyi konuşacağız, dış politikayı konuşacağız."