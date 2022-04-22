Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu

İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz davasının üçüncü duruşması yapıldı.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları yer aldı. Sanık Can Göktuğ Boz ise duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.

Adli Tıp Yüksek İhtisas Kurulu'nun raporu da duruşmadan hemen önce mahkemeye ulaştı.

Kurul, bugüne kadar alınan raporları, Boz'un daha önceden gördüğü tedavileri, şizofreni tanısını ve diğer uzman görüşlerini değerlendirdi.

Değerlendirmeler sonucu hazırlanan raporda; Boz'un cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

SANIK AVUKATLARINDAN İTİRAZ

Rapora güvenmediklerini belirten sanık avukatları bir üniversite hastanesinden yeni bir rapor alınmasını istedi.

"YENİ RAPORA GEREK YOK"

İtirazı reddeden mahkeme heyeti, yeni bir rapora gerek olmadığına karar verdi. Mahkeme başkanının söz verdiği Boz, söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtti.

CEZASI BELLİ OLDU

Duruşmada, savcı önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Mütalaada sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Boz hakkında canavarca hisle öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.