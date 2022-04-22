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'Küresel emperyalizmin oyununa alet olmadık, onlara teslim olmadık'

Bakan Soylu: Türkiye çok farklı bir yolculuğun içerisindedir. Bu yolculukta biz küresel emperyalizmin oyununa alet olmadık, onlara teslim olmadık

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 13:49
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'Küresel emperyalizmin oyununa alet olmadık, onlara teslim olmadık'

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizdeki ve ülkemizin etrafında bulunan tüm terör yuvalarını çökerteceğiz ve terör örgütünün nefes almasına bir daha fırsat vermeyeceğiz. Sadece onları değil, onların efendilerini de çökerteceğiz." dedi.

Bakan Soylu, 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, dün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında askerlerle yaptığı sahurda, güvenlik güçlerinin, dünya coğrafyasında karşı karşıya kalınan zor durumlarda nasıl büyük bir mücadele verdiğini gururla gördüğünü söyledi.

Irak ve Suriye'nin devlet otoritesini PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütünün ortadan kaldırdığına ve yıllardır İran'a ambargo uygulandığına değinen Soylu, "Biz dünyanın efendileriyiz diyenler, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, Afrika'ya kadar kimini vekalet savaşlarıyla kimini açlıkla kimini yoksullukla kimini de tüm bunlardan kurtulmak için çareyi nereye gittiğini bilmeden göç yolculuklarında bulan bu coğrafyanın bütün insanlarını zora düşürmüşlerdir." diye konuştu.

Soylu, yıllarca ele geçirdiği topraklarda sömürge üretenlerin bugün başka planların, başka oyunların peşinde olduğuna dikkati çekerek, onlara asla müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Bakan Soylu, bu güçlerin Kuzey Irak'tan Afrin'e kadar terör koridorunu oluşturup Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ederek, "Bize dost görünenler, müttefik olduğumuzu iddia edenler, binlerce tır silah yardımını, para yardımını, lojistiği; bizi etrafımızdaki coğrafyanın cenderesine düşürmek için terör örgütlerine yardımda bulundular, hala bulunmaya devam ediyorlar. Türkiye, çok farklı bir yolculuğun içerisindedir. Bu yolculukta biz küresel emperyalizmin oyununa alet olmadık, onlara teslim olmadık. Onlara teslim olsaydık bugün Ukrayna'nın, Suriye'nin, Irak'ın, Yemen'in, Lübnan'ın, Afganistan'ın ve Pakistan'ın karşı karşıya kaldığı o durumların tamamıyla karşı karşıya kalırdık." değerlendirilmesinde bulundu.

Terör örgütünün, ülkenin huzurunu, büyümesini ve zenginliğini "efendileri"yle ortadan kaldırmaya çalıştığı sürecin sonunu getirdiklerinin altını çizen Soylu, "Terör örgütüne yılda 5 bin 558 kişinin katıldığı günlerden Diyarbakır'dan 2022 yılında hiç kimsenin katılmadığı günlere geldik çünkü hem terörle mücadelenin hem de ülkemizin her bir tarafının gelişmesinin aynı anda yürüdüğü bir anlayışın sergilendiği süreci hep birlikte yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarını teker teker çökertmektedir"

Soylu, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör yuvalarını teker teker çökerttiğini anlatarak, "Bugün sizin evlatlarınız, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak bu coğrafyanın her santimetrekaresine onurumuzu, gururumuzu ve hürriyetimizi taşıyorlar." dedi.

Terörle mücadeleye değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Milletimize sözümüzdür; bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizdeki ve ülkemizin etrafında bulunan tüm terör yuvalarını çökerteceğiz ve terör örgütünün nefes almasına bir daha fırsat vermeyeceğiz. Sadece onları değil, onların efendilerini de çökerteceğiz.

Yarın sizin ilk iş gününüz değil, yeni bir hayatın ilk günüdür. Bundan sonra atacağınız her adımda, alacağınız her nefeste, bu üniforma size, ülkemize umudunu bağlamış tüm mazlumlara karşı sorumluluğunuzu hatırlatacaktır. Siz sadece ailelerinizin umudu değil, bu asil milletin ve ayrıca tüm mazlumların umudusunuz."

- "Jandarma sayımızı 139 binden 193 bin seviyesine çıkardık"

İçişleri Bakanı Soylu, Türk Jandarmasının, 2016'daki yüzde 56 seviyesinden yüzde 87'ye getirdiği profesyonellik oranıyla kriminal laboratuvarlarından göç yönetimine, trafikten asayiş hizmetlerine, kaçakçılıktan narkotik suçlarla mücadeleye kadar pek çok alanda yüksek kapasiteli hizmet üreten, yüksek personel kapasitesine sahip, yüksek teknoloji kullanan dünyanın ender teşkilatlarından biri olduğunu aktardı.

2018 yılından itibaren 9 Atak helikopteri aldıklarını hatırlatan Soylu, "İnşallah 2022 sonu itibarıyla toplam Atak helikopter sayımız 17 olacaktır. 2017'de 4 SİHA'mız vardı, bugün toplamda 46 insansız silahlı hava aracımız var. 15 Temmuz'un tahribatlarını giderdik. Toplam jandarma sayımızı 139 binden 193 bin seviyesine çıkardık. Özellikle terörle mücadele başta olmak üzere bu teşkilatın tecrübesine, bilgisine, operasyon kabiliyetine ve kapasitesine sahip dünyada bir başka jandarma gücü yoktur." ifadelerini kullandı.

KAPAT [X]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göreve başlayacak 1162 jandarma komandoya görevlerinde başarı diledi.

Konuşmaların ardından sahneye çağrılan dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı, ilk üçe giren mezun ve ailelerine teşekkür belgesi verildi.

Türk bayrağının Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a verilmesinin ardından tören geçişi gerçekleştirildi, komandolar gösteri yaptı.

Jandarma mehter bölüğünün marş dinletisinin ardından mezun komandolar aileleriyle buluştu.

Törene, mezunların ailelerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı.

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