Hak-İş Sendikası'nda 'Şiddete Sıfır Tolerans' politikası hayata geçirildi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikasının çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasını içeren ILO C190 sayılı sözleşmenin toplu iş sözleşmelerine uyarlanması ve uygulanmasına yönelik "Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi"ni imzaladı.

Arslan, Emek Konukevi'nde düzenlenen imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, Şiddete Sıfır Tolerans Sözleşmesi'nin Türkiye'nin imajına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün muhataplara sözleşmenin imzalanması konusunda çağrıda bulunduklarını belirten Arslan, iş yerlerinde taciz ve şiddetin önlenmesi noktasında taraf olmanın büyük bir avantaj oluşturacağını ifade etti.

Sözleşmenin Türkiye'de ilk defa Hak-İş tarafından uyarlandığını bildiren Arslan, "Sendikalarımız katkı verdiler. Hukukçularımız çalıştılar. Toplu sözleşme uzmanlarımız dahil oldular. Uzun bir mücadeleden sonra bir metin ortaya çıkardık. Bu metni bütün sendikalarımıza gönderdik. Bu metni toplu sözleşmelerimizde mümkün olduğunca yerleştirilmesini talep ettik." diye konuştu.

İş yerlerinde şiddet ve taciz olaylarıyla ilgili daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Arslan, şiddet ve taciz olaylarının gün yüzüne çıkarılması ve tespit edilmesinin zor olduğunu, ihlalleri tespit noktasında bir mekanizmanın hayata geçirilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Şiddete sıfır tolerans politikasını imzalamanın önemine değinin Arslan, ancak bunun yeterli olmadığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Bu konuyu ete kemiğe büründürdüğümüz zaman, kendi işyerlerimizde bunu tam olarak uyguladığımız zaman, toplu sözleşmelerle bunu işyerlerine samimiyetle uyguladığımız zaman biz bir farkındalık oluşturacağız. İnşallah hükümetimiz C190'la ilgili prosedürü tamamlayıp sözleşmeyi imzalarsa iç hukukumuzda da buna yönelik düzenlemeleri gerçekleştirirsek inanıyorum ki çalışma hayatımızda yeni bir reform uygulayacağız."

Hiçbir gerekçenin, sözleşmenin imzalanması yönünde mani olmadığını söyleyen Arslan, Hizmet-İş Sendikası ile politikayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Arslan, konuşmasının ardından Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ve Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreteri Oğuz Aksoy'un da katılımıyla "Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi"ni imzaladı.