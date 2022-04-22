Epilepsi krizi geçiren yolcu, bulunduğu otobüsle hastaneye ulaştırıldı

Kentte 36 numaralı özel halk otobüsü hattının şoförü Dilaver Atak, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde otobüs durağına yakın bir mesafede "dur" işareti yapan Süleyman K. (51) ve eşini otobüse almak için durakladı.

Yolcuları aldıktan sonra hareket eden Atak, Süleyman K'nin yere düşüp şiddetle sarsıldığını fark edince otobüsü durdurdu.

Bu sırada otobüste bulunan vatandaşlar da Süleyman K'ye müdahale etti. Atak, hastayı otobüsle yaklaşık 400 metre mesafedeki özel hastaneye götürdü.

Sağlık görevlilerince otobüsten alınarak sedye ile hastaneye taşınan hasta, tedavi altına alındı.

Süleyman K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atak, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini, birlikte çalıştığı bütün şoförlerin aynı durumda benzer şekilde davranacağını söyledi.

Yaklaşık 15 yıllık otobüs şoförlüğü hayatında durak haricinde yolcu almamaya özen gösterdiğini belirten Atak, "Ancak bu kez nedenini bilmediğim şekilde durak harici bir noktadan yolcu aldım. Yolcu otobüse binip kartını okuttuktan bir dakika kadar sonra sırtüstü yere düştü. Yerde sarsılıyordu." dedi.

Otobüste bulunan iki sağlık lisesi öğrencisinin ve diğer yolcuların hastaya müdahale ettiğini anlatan Atak, "Hep birlikte yardım etmeye çalıştık ama tutamıyorduk. Ben de otobüsü döndürdüm ve özel bir hastaneye götürdüm. Hastanedekiler, otobüsü görünce bir olay olduğunu anladı ve hepsi dışarı koştu." diye konuştu.

Atak, "Bu, yapmam gereken bir şeydi. Hastane de yakındı. Kalp krizi geçirdiğini sandım. Eşi epilepsi hastası olduğunu söyleyince kalp krizi olmadığını anladım." ifadesini kullandı.

Öte yandan yaşananlar, otobüs ve hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı.