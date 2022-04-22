'Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri bugüne kadar tuttuk'

Kurum, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Özal Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Tapu Teslim Töreni'nde, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden Malatya'nın da derinden etkilendiğini söyledi.

O gün tüm Türkiye'nin seferber olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm bakanlıkların gece deprem bölgesine akın ettiğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'nin yüreği Elazığ ve Malatya için attı. O gün vatandaşlarımızın hüznüne, acısına hep birlikte ortak olduk. Deyim yerindeyse mahalle mahalle, sokak sokak, vatandaşımızın bize nerede ihtiyacı varsa orada olduk ve o gün hızlı bir şekilde Kızılay'ımız, AFAD'ımız, emniyetimiz, jandarmamız, Bakanlığımızın tüm birimleriyle vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa onları gidermenin gayreti içerisinde olduk. Toplamda yaklaşık 6 bin bağımsız bölümün inşasını başlattık. Bir yıl geçmeden de vatandaşlarımıza, kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gayreti içerisinde olduk."

- "Hep milletimizle birlikte yürüdük"

Bakan Kurum, salgın, hastalık, kar kış demeden Elazığ ve Malatya için verilen sözleri tutmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun, o gün deprem anında acı çektiğimiz, onlarla birlikte üzüldüğümüz, sorunları da hızlı bir şekilde çözdüğümüz kardeşlerimizin bir yıl sonra da mutluluğuna, heyecanına şahit olduk. Onlarla üzüldük, onlarla sevindik. İnşallah 2-3 ay içerisinde de Malatya'mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak. Aslında biz sadece depremde vatandaşımızın yanında değiliz. Deprem dışında da 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep milletimizle birlikte yürüdük. Milletimizin bize ihtiyacı neredeyse biz oraya koştuk. Vekillerimize, teşkilatımızla, muhtarlarımızla koştuk ve hemen vatandaşımızın problemini gidermenin gayretinde olduk."

- Tapular dağıtıldı

Yıllardır Yeşilyurt'a bağlı Özal, Bindal ve Topsögüt mahallelerinde 350 parseli ve yaklaşık 600 kişiyi ilgilendiren mülkiyet sorunu bulunduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Bunu belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz bize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiler, biz de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü gayreti içinde olduk. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdik ve bugün birazdan vatandaşlarımıza yıllardır sorun yaşadıkları tapularını teslim edeceğiz. Biz seçim meydanlarında hep yapabileceğimiz sözleri veriyoruz. En az da o verdiğimiz sözleri bugüne kadar tuttuk, daha fazlasını, daha iyisini yapabilmenin hep gayreti içerisinde olduk. 'Eser' dedik, 'eser siyaseti' dedik ve hep değer üreten, proje üreten tarafta olduk. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle eser üretmeye devam edeceğiz. Allah bizi sizlere, aziz milletimize mahcup etmesin. Tapularımız vatandaşlarımız için hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve diğer ilgililer, vatandaşlara tapularını teslim etti.