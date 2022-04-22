Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi

Ülke ve Dünya tarımına ilişkin en güncel ve en doğru rakamların yer aldığı kitapta; Dünya ve Türkiye'deki Makro Göstergelerden Tarım ve Orman Alanlarına, Tarımsal Üretim Değerlerinden Tarım Ürünlerinin Dış Ticaretine, Bitkisel Üretimden Hayvansal Üretime, Bazı Ürünlerde Dünyadaki Durumumuzdan Tarımsal Destekler ve Tarımsal Örgütlere dair birçok bilgi paylaşılmakta. Kitapla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, bu yıl dördüncüsünü yayımladıkları 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabıyla ilgili başta üyeleri olmak üzere herkesten çok olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

Öztürk; "Örnek ve öncü bir Sivil Toplum Kuruluşu olmanın sorumluluğuyla sektör çalışanları, yöneticileri ile veriye ihtiyaç duyan herkesin gereksinimlerini karşılamak amacıyla ilkini 2019 yılında sektöre kazandırdığımız, 2020 ve 2021 yıllarında güncellediğimiz "Rakamlarla Tarım Sektörü 2022" kitabımızın yeni verileri barındıran dördüncü baskısını da sizlerle paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Önceki sayılarda var olan bilgilere sadık kalınarak hazırlanan 2022 yılı baskımızda bizlere gelen talepler de dikkate alınarak yapılan ilave verilerin faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Artan nüfus, değişen ekosistem, yaşanan gelişmeler ve dönüşümlerle birlikte, ikame edilemez ve stratejik önemini her geçen gün tüm dünyaya daha da çok hissettiren tarım sektörüne ilişkin güncel verilerin yer aldığı kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmanın başta üyelerimiz olmak üzere, tarım çalışanları ile yöneticilere ve tarım camiasına katkı sunmasını diliyorum" dedi.

