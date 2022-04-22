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Bakan Kirişçi: Sakın ola suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılmayalım

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; 'Sakın ola suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılıp yeniden eski alışkanlıklarımızı sürdürmeyelim. Kendi inanç değerlerimiz içinde de akan bir suda bile abdest alırken nasıl davranmamız gerektiği hususu bize açık öğütlenmişken su konusunda dikkatli olmamız gerekiyor.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 16:02
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Bakan Kirişçi: Sakın ola suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılmayalım

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünyanın genel ortalaması 990 milimetreyken, Türkiye'de biz 574 milimetre gibi bir yıllık yağış miktarına sahibiz. Keşke bu 574 milimetre tüm Türkiye coğrafyasına eşit olarak dağılmış olsaydı. Maalesef 250 ila 2 bin 500 milimetre arasında değişen bir yağışımız söz konusu." dedi.

Kirişci, beraberindeki Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve diğer ilgililer ile Gündüzler Barajı Su Tutma Programı'na katıldı.

DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'dan bilgi alan Kirişci, kullandığı iş makinesi yardımıyla barajın su tutması için beton kapağı kapattı.

Bakan Kirişci programda, ramazan ayının yeni bir bereketini gösterdiğini belirterek, güzel bir tesisin su tutma merasiminde buluştuklarını söyledi.

Baraj inşaatının yapımında emeği geçenleri tebrik eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Su konusunda duyarlılığıyla bilinen Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkir olduğumuzu bir kez daha buradan ifade ediyorum. Zira kendilerinin suyun vatan olduğunu, 'Su vatandır' ifadesiyle her vesileyle dile getirdiğini hepimiz biliyoruz. Meslek insanları olarak suyun en kıymetli girdi olduğunu yakından biliriz. Ancak bu suyun kıymetli olduğunu pandemi dönemiyle geçen yıl yaşadığımız kuraklık bize bir kez daha açık ve net olarak gösterdi. Su zengini bir ülke olmadığımızı yine buradan da ifade etmek istiyorum. Dünyanın genel ortalaması 990 milimetreyken, Türkiye'de biz 574 milimetre gibi bir yıllık yağış miktarına sahibiz. Keşke bu 574 milimetre tüm Türkiye coğrafyasına eşit olarak dağılmış olsaydı. Maalesef 250 ila 2 bin 500 milimetre arasında değişen bir yağışımız söz konusu."

- "Su tasarrufu" uyarısı

Kirişci, önceki yıllara göre bu sene Türkiye'nin daha fazla yağış aldığını ifade etti.

Bu durumun, ülkenin su zengini olmadığı, bu konuda sıkıntıları bulunduğu gerçeğini ortadan kaldırmadığını anlatan Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sakın ola suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılıp yeniden eski alışkanlıklarımızı sürdürmeyelim. Kendi inanç değerlerimiz içinde de akan bir suda bile abdest alırken nasıl davranmamız gerektiği hususu bize açık öğütlenmişken su konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah bu su tutma işlemi tamamlandıktan ve sulanacak olan ovamızda sulama sistemleri döşendikten sonra artık 2023 yılında bu bölgede sulanmamış alanımız kalmamış olacak. Üreticilerimiz için şimdiden, onlar biliyorlar ama daha fazla üretmeleri, bu ülkeye daha fazla alın ve akıl teri dökmeleri konusunda bunun da kendileri için bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum. Bol ve bereketli günlere böylelikle bir tuğla daha koyarak yaklaşmış oluyoruz."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi.

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