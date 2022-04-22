TBMM'de Mersin Büyükşehir Belediyesi gerginliği

Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çarpıtmadır
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çarpıtmadır
Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir
Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir
Suriyelilere bayram izni yok!
Suriyelilere bayram izni yok!
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
İkramiye zammı bütçeye takıldı
İkramiye zammı bütçeye takıldı
Irak artık PKK için güvenli değil
Irak artık PKK için güvenli değil
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti
Bakan Bilgin'den temmuz ayı için umutlandıran açıklama
Bakan Bilgin'den temmuz ayı için umutlandıran açıklama
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi
İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi
Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Vaka sayıları açıklandı: 3 bin 354 yeni vaka, 17 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 3 bin 354 yeni vaka, 17 vefat
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde
Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde
Hakim ve savcılara sosyal medyada 'arkadaşlık' rehberi
Hakim ve savcılara sosyal medyada 'arkadaşlık' rehberi
İlk umrecilerin gideceği tarih belli oldu
İlk umrecilerin gideceği tarih belli oldu
Cezaevi aracına yapılan saldırıyı üstlenen olmadı
Cezaevi aracına yapılan saldırıyı üstlenen olmadı
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM'de Mersin Büyükşehir Belediyesi gerginliği

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, CHP ve MHP milletvekilleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi gerginliği yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 16:19
Yazdır
TBMM'de Mersin Büyükşehir Belediyesi gerginliği

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu "TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal "Hatay'ın sorunları", AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey "sanal dünya metaverse" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Son 20 yılda teknolojinin geldiği mesafenin baş döndürücü boyuta evrildiğini söyleyen Canbey, "Dijital dünyanın normal dünya ile iç içe geçtiği, sosyal medya platformlarının hayatın vazgeçilmez birer parçası haline geldiği günümüzde, bu platformların hukuki ve ahlaki açıdan sınır tanımayan yapıları bile tek başına bu alana ne kadar odaklanmamız gerektiğinin ispatı." dedi.

Metaversenin, gerçek dünyayı sanal ortama taşıma vaadiyle bugünlerin en çok konuşulan konularından olduğunu anlatan Canbey, hem altyapı hem de içerik üretimi yaparak bu teknolojinin yalnızca tüketicisi olmamayı, üreticisi de olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Genel Kurulda, yerlerinden söz alan milletvekilleri, TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek duygu ve düşüncelerini aktardı.

- CHP ile MHP arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi tartışması

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, Mersin Büyükşehir Belediyesi için "Mersin bu derece rezil bir belediyeciliği hak etmiyor." dediğini hatırlatarak, sosyal belediyecilikte çığır açan Mersin Büyükşehir Belediyesine yapılan bu ithamı kabul etmediklerini söyledi.

Sataşmadan söz alan Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve vatanına, milletine samimiyetle bağlı olan 3 bin 500 kişinin işten çıkarıldığını, 6 bin 500'e yakın işçinin alındığını belirtti. Kılavuz, "Alınan işçilerin arasında terör örgütü PKK ve YPJ'nin paçavrasını paylaşıp şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların olduğunu üzülerek paylaşmak istiyorum. Mersin'de birçok insanımızın ekmeğine kan doğrayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP zihniyetini kınıyorum." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in Kılavuz'a tepki göstermesi üzerine CHP ile MHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. Gerginliği araya giren diğer milletvekilleri yatıştırdı.

Daha sonra konuşan CHP'li Antmen, "Ayıp ediyorsunuz. Terörle iltisakı varsa bu kişinin belediyede çalışma imkan ve ihtimali yok. Varsa lütfen suç duyurusunda bulunun." dedi.

CHP ile MHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Gerginlik verilen arada da bir süre devam etti.

Kılavuz'un, "PKK'nın paçavrasını paylaşan şahıs şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Mersin Büyükşehir Belediyesinde PKK'lıları, memlekete kurşun sıkanları istihdam ediyorsunuz." demesi üzerine CHP ile MHP milletvekilleri arasında tekrar tartışma yaşandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik' tepkisi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik' tepkisi
Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Disney'in yapımlarındaki LGBT kararına protesto
Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Disney'in yapımlarındaki LGBT kararına protesto
Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
'Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri bugüne kadar tuttuk'
'Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri bugüne kadar tuttuk'
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Kar tatillerinde egzersiz ödenir mi?

Kar tatillerinde egzersiz ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitim-Bir-Sen'in, beşincisini düzenlediği Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı.
Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığının ilana çıktığı 174 kişilik sözleşmeli büro personeli alımında, feragat dilekçesi verdikleri için 34 kadro boş kaldı.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak onarıldı.