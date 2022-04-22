Engelli maaşı da alan dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı
Çorum'da dilenirken zabıta ekiplerince yakalanan H.K.'nin üzerinden 1500 TL çıktı. H.K.'nin engelli maaşı aldığı belirlendi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Nisan 2022 16:29
Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, kentte dilencilere yönelik uygulama yaptı. İnönü Caddesi'nde dilenirken yakalanıp zabıta müdürlüğüne götürülmek istenen H.K., ekiplere direndi.
Araca konan H.K.'nin üzerinden 1500 TL çıktı. Engelli maaşı aldığı belirlenen H.K.'ye 277 TL para cezası kesildi, üzerinden çıkan paralara da el konuldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız