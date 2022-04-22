Şehit Uzman Çavuşun Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi
Kuzey Iraktaki Pençe-Kilit Harekatı sırasında teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber ulaştı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 19:40
Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve psikososyal destek ekipleri, 24 yaşındaki uzman çavuşun şehadet haberini Hasancıklı Mahallesi'nde ikamet eden baba Osman ve anne Döndü Gök'e verdi.
Gök'ün yakınları ile ekipler, aileyi teskin etmeye çalıştı.
Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız