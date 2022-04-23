Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Kubilay Çon'un şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün Pençe Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Yapılan bir diğer açıklamada da Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Pençe teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Açıklamalarda, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fırat Kalkanı harekatında bir polisimiz şehit

EGM, Fırat Kalkanı Bölgesinde teröristlerin saldırısında Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan ilk açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."